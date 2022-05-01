Интернет восстановлен в 90% населенных пунктов Киевщины, - глава Киевской ОГА Александр Павлюк

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Александр Павлюк.



"Понимаем, как важно восстановить интернет в освобожденных населенных пунктах. Аварийно-восстановительные бригады безостановочно продолжают работы в разных уголках Киевской области, в том числе в наиболее пострадавших городах и районах Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Макарова, Иванкова", - комментирует глава Киевской ОВА Александр Павлюк.



В освобожденных от врага населенных пунктах Киевской области специалисты Укртелекома, Vodafone, lifecell и Киевстара продолжают устранять повреждения или восстанавливать разрушения на своей телекоминфраструктуре.



Известно, что благодаря привлечению системы спутникового интернета Starlink от SpaceX и использованию антенн "Vega" покрытие получили те части городов и сел Киевщины, где невозможно быстро восстановить связь с помощью стандартного оборудования.

Напомним, итальянская гуманитарная организация Cesvi выделила первые 500 тысяч евро на восстановление Бучи. Известно, что первую часть помощи потратят на восстановление разрушенной общественной и коммунальной инфраструктуры, восстановление жилья, переоборудование парков специальной техники: скорой помощи, пожарных и общественного транспорта