Интернет во время отключения электричества: провайдерам из всех областей передали батареи для питания сетей
Во все области Украины передали батареи для провайдеров, чтобы интернет работал в течение 10-12 часов после отключения света
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .
"Минцифры совместно с eQualitie передали провайдерам 172 батареи SBL. Это поможет им питать интернет-сети, пока нет электричества, а людям – быть на связи с родными и знать последние новости", – пишет пресс-служба.
Батареи получили 29 провайдеров из всех областей Украины. В частности, регионы, которые испытывают наибольшие трудности с интернетом из-за обесточивания - Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской.
У украинцев будет интернет в течение 10-12 часов после отключения электроэнергии.
"Благодарим за помощь канадской технологической организации eQualitie, DEPS и Ассоциации "Правовладельцев и поставщиков контента", - добавили в Минцифры.
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