Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .



"Минцифры совместно с eQualitie передали провайдерам 172 батареи SBL. Это поможет им питать интернет-сети, пока нет электричества, а людям – быть на связи с родными и знать последние новости", – пишет пресс-служба.

Батареи получили 29 провайдеров из всех областей Украины. В частности, регионы, которые испытывают наибольшие трудности с интернетом из-за обесточивания - Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской.

У украинцев будет интернет в течение 10-12 часов после отключения электроэнергии.

"Благодарим за помощь канадской технологической организации eQualitie, DEPS и Ассоциации "Правовладельцев и поставщиков контента", - добавили в Минцифры.

Укрэнерго сообщило , что в новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13-й массированной атаке дронами.

Ночью на 2 января 2023 года в столице Украины, Киеве, а также в Киевской и Полтавской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы - работала ПВО по воздушным целям врага. Также есть поврежденные объекты энергоинфраструктуры. В эту ночь российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, наши защитники уничтожили все.

2 января стало известно, что в столице действуют аварийные графики отключения света в результате ночной российской атаки и повреждения объекта энергосистемы.

С сегодняшнего дня ДТЭК ввел новые графики стабилизационных отключений на территории Киевской области. Теперь групп потребителей будет четыре.