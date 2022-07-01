Интернет-магазин одежды Bonprix вышел с рынка РФ, – СМИ
Немецкий интернет-магазин одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома Bonprix прекратил свою работу в России
Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на сайт магазина.
"Интернет-магазин, к сожалению, прекращает свою работу и прием новых заказов товаров с 18:00 мск 30 июня 2022 года", - говорится в сообщении на странице русскоязычной версии сайта.
Там также отметили, что служба поддержки клиентов магазина продолжает работать в обычном режиме.
"Все заказы, оформленные до указанного времени, будут обработаны и доставлены", – сообщили в Bonprix.
Известно, что бренд Bonprix входит в Otto Group. Он был основан в 1986 году. В настоящее время Bonprix работает в 30 странах Европы, Северной и Южной Америки, где продает одежду для взрослых и детей, обувь, аксессуары и товары для дома.
- От России постепенно начинают отказываться остальные мировые компании. 1 июля РФ потеряла лицензии на софт компании, обслуживающей суперкомпьютеры "Сбербанка" и "Яндекса". Проблема для России усугубляется тем, что до этого РФ потратила более 1 млрд руб. на VPN-сервисы для обхода санкций, которые сама и ввела.
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