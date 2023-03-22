Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Интернациональный Легион. Воля без границ" - документальный фильм об иностранцах, воюющих за Украину против России с начала полномасштабного вторжения. В марте 2022 года Легион приступил к выполнению боевых задач.

Скамьи подразделения продолжают пополняться добровольцами из более чем 50 стран мира.

"Они не смогли оставаться в стороне в критический момент для свободы - базовой ценности цивилизованного мира. Иностранные легионеры дают отпор московской армии весь год полномасштабной войны вместе с военнослужащими ВСУ", - пишет пресс-служба.

Документальную ленту можно просмотреть на двух языках - украинском и английском.

Фильм создала команда online.ua при содействии ГУР Минобороны Украины.

Справочно. Оnline.ua — украинское независимое интернет-издание, которое с 2015 года работает собственной редакцией, обеспечивает бесплатный почтовым сервисом миллионы граждан Украины, опровергает фейки и создает актуальный видеоконтент.