"Интернациональный Легион. Воля без границ": вышел документальный фильм об иностранных добровольцах в ВСУ
Вышел документальный фильм об истории добровольцев Интернационального Легиона, которые стали в ряды ВСУ, чтобы отстаивать независимость нашего государства
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"Интернациональный Легион. Воля без границ" - документальный фильм об иностранцах, воюющих за Украину против России с начала полномасштабного вторжения. В марте 2022 года Легион приступил к выполнению боевых задач.
Скамьи подразделения продолжают пополняться добровольцами из более чем 50 стран мира.
"Они не смогли оставаться в стороне в критический момент для свободы - базовой ценности цивилизованного мира. Иностранные легионеры дают отпор московской армии весь год полномасштабной войны вместе с военнослужащими ВСУ", - пишет пресс-служба.
Документальную ленту можно просмотреть на двух языках - украинском и английском.
Фильм создала команда online.ua при содействии ГУР Минобороны Украины.
Справочно. Оnline.ua — украинское независимое интернет-издание, которое с 2015 года работает собственной редакцией, обеспечивает бесплатный почтовым сервисом миллионы граждан Украины, опровергает фейки и создает актуальный видеоконтент.
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