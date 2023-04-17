"Interland: безопасность детей в интернете": "Google Украина" запустил онлайн-игру
"Google Украина" в сотрудничестве с Министерством образования и науки и Министерством цифровой трансформации запустили украиноязычную версию онлайн-игры "Interland: Безопасность детей в интернете"
Об этом сообщает пресс-служба МОН .
"Interland — это воображаемая контролируемая образовательная среда, которая заинтересовывает детей получать знания по цифровой безопасности. Игра погружает в смоделированный мир, где дети вместе с жителями города, интернавтами, выполняют различные приключенческие задачи", - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что "Королевство доброты" помогает узнать, как вежливо вести себя в сети; "Река реальности" учит распознавать фейки; "Внимательная гора" учит безопасно делиться информацией в сети; "Башня с сокровищами" учит держать персональную информацию в безопасности.
- 13 апреля стало известно, что кроме группы TVORCHI, в Ливерпуле выступят и другие украинские музыканты в фан-зоне "Евровидения" и в интервал-актах полуфиналов и финала.
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