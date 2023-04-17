Об этом сообщает пресс-служба МОН .

"Interland — это воображаемая контролируемая образовательная среда, которая заинтересовывает детей получать знания по цифровой безопасности. Игра погружает в смоделированный мир, где дети вместе с жителями города, интернавтами, выполняют различные приключенческие задачи", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что "Королевство доброты" помогает узнать, как вежливо вести себя в сети; "Река реальности" учит распознавать фейки; "Внимательная гора" учит безопасно делиться информацией в сети; "Башня с сокровищами" учит держать персональную информацию в безопасности.