Интерфакс прекратил деятельность в Беларуси
Белорусское информационное агентство "Интерфакс-Запад", единственным учредителем и владельцем которого является российское АО "Интерфакс", не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности как СМИ
Соответствующее заявление от имени компании обнародовано вечером в пятницу, 31 декабря 2021 года, информирует Еспресо.TV .
Такое решение объясняется "изменениями, внесенными в закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года".
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Агентство работало на белорусском медиарынке с 1994 года.
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В 2021 году самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко запретил деятельность иностранных СМИ на подконтрольной ему территории. Ограничения распространяются и на российские медиа.
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