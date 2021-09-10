Интересует, можем ли предметно встретиться с Путиным, - Зеленский

Об этом Зеленский заявил в ходе YES Brainstorming, передает Цензор.НЕТ .



"Не хватает времени думать о нем (Путине. - ред.). Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли предметно встретиться. Едва ли не декларативно, как он это делает с некоторыми государствами. А действительно встретиться более предметно, чем это было в первой встрече в нормандской формате ", - сказал глава государства.



По словам Зеленского, Россия на сегодняшний день не видит смысла решить вопрос войны на Донбассе.



"Это уже мои внутренние проблемы, как я должен сделать, что я могу сделать, как мне нужно заставить их иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны. Потому что фразами, запугиванием, криками, угрозами ничего мы не достигнем. Мне нужен просто результат. Результат я измеряю в людях ", - добавил Зеленский.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе "нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в РФ".