Интересует, можем ли предметно встретиться с Путиным, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил об интересе в предметной встречи с президентом России Владимиром Путиным
Об этом Зеленский заявил в ходе YES Brainstorming, передает Цензор.НЕТ .
"Не хватает времени думать о нем (Путине. - ред.). Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли предметно встретиться. Едва ли не декларативно, как он это делает с некоторыми государствами. А действительно встретиться более предметно, чем это было в первой встрече в нормандской формате ", - сказал глава государства.
По словам Зеленского, Россия на сегодняшний день не видит смысла решить вопрос войны на Донбассе.
"Это уже мои внутренние проблемы, как я должен сделать, что я могу сделать, как мне нужно заставить их иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны. Потому что фразами, запугиванием, криками, угрозами ничего мы не достигнем. Мне нужен просто результат. Результат я измеряю в людях ", - добавил Зеленский.
- Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе "нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в РФ".
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