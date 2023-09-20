Интересные рецепты из тыквы: основные блюда и лакомства на десерт

Тыква имеет много благотворных и необходимых для здоровья составляющих: бета-каротин, витамины С, Е, Калий, Магний. Ее волокна способствуют здоровому пищеварению и помогают желудочно-кишечному тракту. Не менее важно то, что тыква содержит мало калорий, почти нулевое содержание жира, поэтому ее можно употреблять даже тем, кто соблюдает диеты.

Соленые блюда из тыквы могут быть вкусными и оригинальными. Делимся несколькими рецептами по теме таких блюд.

Крем-суп из тыквы

Ингредиенты:

тыква – 250 г

картофель – 100 г

морковь – 75 г

один репчатый лук

плавленый сырок "Дружба" - 100г

вода или бульон – 1 л

соль и специи (черный перец, куркума, паприка)

хлеб – 300 г

растительное масло – 3-4 ст. л.

зелень (для подачи)

Пошаговое приготовление:

Очистите от кожуры тыкву, морковь, картофель, лук и вымойте овощи. Режем небольшими кусочками и перекладываем в кастрюлю. Добавляем воду или бульон (на бульоне блюдо получится вкуснее) и ставим на огонь. После закипания, убавляем огонь и варим овощи до готовности 20-25 минут. Готовим домашние сухарики. Для этого режем любой хлеб кубиками размером примерно 1.5х1.5 см. В другой емкости смешайте любимые специи, соль и растительное масло. Выливаем данную смесь на сухарики. Разогреваем антипригарную сковороду и поджариваем на среднем огне хлебные заготовки около 10-15 минут. Постоянно помешивайте, чтобы сухарики не пригорели. Сухарики готовы. После того как овощи приготовились, добавляем плавленый сырок, соль и специи, хорошо перемешиваем. Даем блюду снова закипеть и снимаем кастрюлю с огня. Переливаем 1/3 жидкого содержимого кастрюли в другую емкость. Это необходимо для того, чтобы затем регулировать густоту вашего крем-супа. Блендером измельчаем овощи с бульоном до однородной смеси. Далее постепенно добавляем необходимое количество жидкости, которую мы отобрали для этого. Консистенция супа может быть такой, какая вам нравится. Подаем вместе с сухариками и зеленью.

Фото: Freepik

Если вы не знаете, что приготовить из тыквы на обед, чтобы блюдо было легким и интересным, тогда следующий рецепт для вас.

Салат из тыквы и сыра

Ингредиенты:

тыква – 200 г

сыр фета – 100 г

один апельсин

один зубчик чеснока

две веточки базилика

оливковое масло – 2-3 ст. л.

специи (по вкусу)

Пошаговое приготовление:

Очистите от кожуры тыкву, промойте. Нарежьте кубиками таким размером, чтобы вам было удобно есть в салате. Застелите противень пергаментной бумагой, выложите равномерно тыкву. Полейте все сверху растительным маслом, выжмите чеснок. Готовьте в духовом шкафу при температуре 200 градусов до готовности. Нарежьте кубиками сыр фета. Чтобы он не сильно крошился во время нарезки, смочите лезвие ножа водой. Далее нам нужно очистить апельсин и вырезать ножом мякоть между пленками. Выкладываем готовую тыкву, кусочки сыра и апельсина на тарелку. Сверху добавляем листики базилика и натираем немного апельсиновой цедры. Приправляем черным перцем и солью, добавляем 1-2 столовые ложки оливкового масла. Готово!

Такие простые блюда из тыквы принесут разнообразие в ежедневный рацион. Так, запеченная тыква является основой и хорошо сочетается с грушей, яблоками, свеклой и т.д.

Фото: Freepik

Блюда из тыквы в духовке – это отличный способ подчеркнуть вкус и аромат этого сезонного продуктами. Для того чтобы сделать блюда из тыквы более питательными и калорийными можно добавить разные виды мяса.

Запеченное блюдо из тыквы, мяса и помидоров

Ингредиенты:

мясо куриное или свинина – 1 кг

одна тыква среднего размера

рис – 150 г

репчатый лук – 100 г

растительное масло – 100 г

три помидора

сыр сулугуни – 200 г

вода

соль и перец (по вкусу)

зелень, сметана (для подачи)

Пошаговое приготовление:

Мясо промыть и порезать маленькими кусочками, переложить в кастрюлю. Налить воду таким образом, чтобы она полностью покрыла мясо. После закипания убавьте огонь и тушите до готовности. Рис необходимо отварить до полуготовности. Очистите нарежьте лук мелкими кусочками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и жарьте лук до золотистого цвета. Тыкву очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Сыр сулугуни натереть на крупной стороне терки. Соедините готовое мясо с рисом и луком. Добавьте соль и перец по вкусу. Смажьте глубокий противень маслом и выложите слоями: тыкву, мясо с рисом, затем снова тыкву, помидоры нарезанные кружочками и натертый сыр. Сверху блюдо полить небольшим количеством бульона из мяса и накрыть противень кулинарной фольгой. Тушить около 20-30 минут при температуре 180 градусов. При оформлении блюда к столу добавьте свежую зелень или сметану.

Фото: Freepik

Сладкие блюда из тыквы не менее вкусны, чем соленые. И что немаловажно, не только взрослые смогут насладиться их насыщенным вкусом. Такие блюда из тыквы для детей подойдут лучше, чем магазинные конфеты или тортики. Из такого полезного продукта можно приготовить не только всем знакомую тыквенную кашу или оладьи, но и интересный пирог.

Тыквенно-творожный пирог "Зебра". Ингредиенты:

Для тыквенной части:

тыква – 500 г

одно куриное яйцо

сахар – 3 ст. л.

пшеничная мука – 3 ст. л.

разрыхлитель 1 ст. л.

цедра апельсина – 1 ст. л

Для творожной части:

кисломолочный творог – 400 г

одно куриное яйцо

натуральный йогурт – 100 г

сахар – 3 ст. л.

пшеничная мука – 3 ст. л.

щепотка соли и ванили

Пошаговое приготовление:

Очистите тыкву и нарежьте кусочками. Запекайте в духовке в течение 30 минут при температуре 180 градусов до готовности. Когда остынет, перебиваем в блендере до однородности. К тыкве добавляем яйцо, сахар, муку, разрыхлитель и цедру апельсина. Все хорошо перемешиваем – тыквенная часть готова. В другой емкости творог перетираем через сито. Добавляем куриное яйцо, натуральный йогурт, сахар, муку, соль и ваниль. Также все хорошо перемешиваем. Далее, в форму для выпечки выкладываем поочередно ложку тыквенной смеси и ложку творожной смеси. Если выкладывать начинку по ложке друг на друга, то выходит интересный рисунок. Выпекаем в духовке 45 минут при температуре 180 градусов.

Фото: Freepik

Запеченная тыква с медом и яблоками

Ингредиенты:

одна тыква среднего размера

яблоко – 4-5 шт.

мед – 2 ст. л.

корица – 1 шт.

сухофрукты – 100 г

Пошаговое приготовление:

Хорошо вымойте тыкву, срежьте верхушку и очистите от содержимого (семена, волокна).

Вымойте яблоки, нарежьте дольками и очистите косточки.

Сухофрукты оставьте на 10-15 минут в теплой воде.

Плотно уложите кусочки яблок, сухофруктов в тыкву, добавьте палочку корицы и накройте верхушкой тыквы. Выпекайте в духовке в течение 1-1,5 часов при температуре 180 градусов.

Достаньте тыкву из духовки и остудите. Лучше убрать палочку корицы и полить яблоки медом.

Приятного аппетита!