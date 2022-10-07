Интересное понимание слова "мир", - Подоляк о Нобелевской премии
Советник главы Офиса президента Подоляк осудил награждение России и Беларуси Нобелевской премией мира, учитывая, что они вместе напали на Украину
Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем твиттере.
"У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух напавших на третью стран. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер", – написал Подоляк.
Напомним, 7 октября лауреатами Нобелевской премии мира в 2022 году стали находящийся за решеткой оппозиционер из Беларуси Алесь Беляцкий, украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" и российская правозащитная организация "Мемориал".
- 3 октября началась Нобелевская неделя, в течение которой будут ежедневно присуждаться премии по химии, физике, литературе, экономическим наукам. Также каждый год награждают премией мира.
- Уже объявили, что Нобелевскую премию по медицине получил ученый за открытие в области эволюции человека.
- Нобелевскую премию по физике присудили за открытие в квантовой информации и по литературе в 2022 году присудили французской писательнице Анне Эрно .
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