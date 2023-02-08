"Интересно, что чувствуют Гитлер и Путин, когда уничтожают целые города", - Усик признался, кому хотел бы залезть в голову
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что хотел бы проникнуть в голову Адольфа Гитлера или Владимира Путина
Об этом сообщает USYK17 .
Усика спросили, к кому бы он хотел проникнуть в голову.
"К паре людей проник бы. Интересно было бы посмотреть, почитать и узнать, что они чувствуют, когда уничтожают целые города. Залез бы в голову к одному убийце - это Гитлер. И к Путину. Посмотрел бы, что ими движет делать такие вещи" , – сказал Александр Усик.
- 6 февраля украинский боксер Александр Усик призвал президента МОК Томаса Баха не допускать россиян и беларусов к участию в Олимпиаде-2024.
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