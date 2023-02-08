"Интересно, что чувствуют Гитлер и Путин, когда уничтожают целые города", - Усик признался, кому хотел бы залезть в голову

Об этом сообщает USYK17 .

Усика спросили, к кому бы он хотел проникнуть в голову.

"К паре людей проник бы. Интересно было бы посмотреть, почитать и узнать, что они чувствуют, когда уничтожают целые города. Залез бы в голову к одному убийце - это Гитлер. И к Путину. Посмотрел бы, что ими движет делать такие вещи" , – сказал Александр Усик.