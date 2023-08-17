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"Интересно, что будет": на Арестовича подали заявление в СБУ из-за высказываний, что украинцы "расчеловечили оккупантов"

17 августа, 2023 четверг
05:46
Общество

На бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича подали заявление в Службу безопасности Украины из-за его высказывания, что якобы украинцы позволили себе "расчеловечить оккупантов" и тем самым дали им "прекрасную мотивацию воевать"

О подаче заявления сообщил блоггер Александр Нотевский в своем твиттере.

"Накатал заявление в СБУ, интересно, что будет", – написал он.

Заява на Арестовича в СБУ

Фото: Александр Нотевский

Заява на Арестовича в СБУ

Фото: Александр Нотевский

Автор заявления считает, что в словах Арестовича могут содержаться признаки оправдания российской вооруженной агрессии против Украины.

"Уголовный кодекс Украины, статья 436-2. 1. Оправдание, признание правомерной, … вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, наказываются исправительными работами сроком до 2 лет или арестом сроком до 6 месяцев, или лишением свободы сроком до 3 лет" , – отметил Нотевский.

Арестович никак не прокомментировал обвинения в свою сторону и заявление в СБУ.

Что заявил Арестович

Алексей Арестович 10 августа дал интервью российской журналистке Юлии Латыниной под названием "Алексей Арестович. Размышление противника – неправильная стратегия Украины".

В частности, во время разговора он размышлял о том, что украинцы не имели права "расчеловечивать оккупантов" и это оказалось большой ошибкой, ведь тем самым дали им "прекрасную мотивацию воевать".

"Главное, что мы сделали, когда позволили себе расчеловечили россиян: это главная наша ошибка. Сначала мы держались, а потом с удовольствием погрузились в это все. Коллективные украинцы, я имею в виду. Мы дали среднему россиянину, мобилизованному россиянину, не кадровому, а именно мобилизованному, которые сейчас составляют скелет армии, дали отличную мотивацию воевать", – сказал Арестович.

Он убежден, что сотни тысяч россиян из глубин РФ, которые чаще всего отправляются убивать жителей соседней страны от тупика или из желания заработать денег, чтобы погасить кредиты, вдруг вроде бы из-за ненависти украинцев к оккупантам, начали думать, что появилась угроза для их семей и мобилизованные россияне якобы обрели "новый смысл" боевых действий.

"Ему всегда есть объяснить, за что он воюет. Мы дали ему повод для ресантимента, дали ему повод для мести. Меня считают животным, мою жену считают животным, моих детей считают животными, моих родителей считают животными... Нас всех считают рабами, животными, маньяками, психами, придурками и так далее. И что с вами делать после этого, друзья мои? – добавил Арестович.

Справка: Александр Нотевский – 22-летний блогер из Киева. В Twitter имеет более 7300 подписчиков. Кроме того, имеет собственный YouTube-канал с более чем 4 тыс. подписчиков, на котором выпускает видео на политическую тематику.

  • В январе Офис президента удовлетворил прошение об увольнении внештатного советника Алексея Арестовича и отправил его в отставку.
Криминал
Украина
Россия
скандал
СБУ
російська армія
Война с Россией
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