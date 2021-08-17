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Интерес топ-клубов - источник большой радости, но я с любовью буду служить клубу, - самый дорогой игрок "Шахтера" о будущем

17 августа, 2021 вторник
15:13
Спорт Додо

Бразильский защитник донецкого "Шахтера" Додо прокомментировал интерес к себе со стороны европейских топ-клубов

Об этом сообщает TNT Sports .

По словам Додо, если он покинет "Шахтер", то сделает это так, чтобы это было выгодно донецкому клубу.

"Информация об интересе топ-клубов - источник большой радости для меня. Моя игра вызвала большой интерес. Очень рад, но оставляю решение всех вопросов своему агенту. Ко мне ничего не доходило, моя голова не забита этим. Очень счастлив в " Шахтере ". Этот клуб открыл мне двери в Европу, позволил мне играть в ЛЧ. Буду служить "Шахтеру" с большой любовью как на тренировках, так и в матчах. Если уйду из клуба, нужно, чтобы это было хорошо для обеих сторон. Всегда буду испытывать привязанность к клубу, потому что открыл для меня двери, я счастлив здесь ", - сказал Додо.

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец уже сыграл за "Шахтер" 6 матчей и отдал 1 результативную передачу. Додо выступает за "горняков" с 2018 года, его приобрели за 2 млн евро.

Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 20 млн евро. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до лета 2022-го.

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Додо
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