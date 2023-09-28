Интерес Польши – это победа Украины и наша ей помощь. Заявления власти и оппозиции об отношениях с Украиной

По ее мнению, украинским властям удалось деполитизировать эту проблему благодаря дорожной карте по мониторингу и верификации экспорта в эти страны. Это документ Кабинета Министров Украины (принят 26 сентября), определяющий новую процедуру экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы в пять государств ЕС. Теперь украинские экспортеры для экспорта этих зерновых культур в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию должны получить лицензию Минэкономики Украины по согласованию с Минагрополитики Украины.

"Жест доброй воли"

Болгария и Румыния уже приняли эту украинскую дорожную карту, Словакия ее изучает, Венгрия и Польша пока не меняют решения о введении эмбарго на украинское зерно. Хотя, кажется, лед медленно начал скрещиваться и в отношениях этих государств с Украиной.

Министры сельского хозяйства Вышеградской группы (Польша, Словакия, Венгрия, Чехия) по результатам заседания во вторник 26 сентября обратились к своему украинскому коллеге с предложением, чтобы Украина отозвала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) относительно зернового эмбарго. Это, по их мнению, должно "улучшить атмосферу во взаимных отношениях".

В переводе на понятный язык заявление "вышеградских" министров может означать, что принятие украинской дорожной карты должно облегчить положение Польши и Венгрии. Это своеобразный "жест доброй воли", который, однако, кардинально отличается от "жестов" российских окупантов.

Очевидно, мы отступать не будем, потому что на замену принятия дорожной карты по мониторингу и верификации экспорта в 5 стран Европы для Украины возобновляется полностью Соглашение о свободной торговле с ЕС. В таком случае цена завершения скандала с эмбарго невелика. Ее можно заплатить без риска причинения вреда интересам украинской экономики и политики. Кроме того, Украина нуждается в единстве стран-членов ЕС в вопросе нашей европейской интеграции.

Политика не изменится ни на миллиметр

Во вторник Гражданская платформа представила свое видение "стабилизации польско-украинских отношений". Гражданская платформа – это самая влиятельная партия польской оппозиции, ее лидером является Дональд Туск. Премьер-министр Польши в 2007-2014 гг., глава Европейского совета в 2014-2019 гг. и глава Европейской народной партии 2019-2022 гг. Политик очень хорошо известен в Украине, настоящий друг нашей страны.

Для дискуссии об отношениях между нашими государствами и польской политике по Украине Туск собрал специальное совещание, к участию в котором пригласил военных, экспертов по экономике, сельскому хозяйству и внешней политике. Были бывшие главнокомандующие Войска польского, Радослав Сикорский (министр иностранных дел 2007-2014), Павел Коваль (бывший вицеминистр иностранных дел) и Михал Колодзейчак (лидер Агро-Унии, начавшей протест по поводу импорта украинского зерна).

"Польские власти – потеряли управляемость" – так Туск остро расценил политику правящей партии Право и Справедливость (ПиС) в отношении Украины. - "Имеем четкое впечатление, что стратегия (польской власти ред.), если она вообще существует, относительно настоящего и будущего польско-украинских отношений, а также действий Польского государства в связи с последствиями русско-украинской войны, основывается на эмоциях или партийных интересах".

Он отметил, что цели и интересы Польши не изменились с начала войны. "Интерес Польши, и это само собой разумеется, - это победа Украины. Это напрямую касается также вопросов экономики и проблемы беженцев. Здесь польская политика не должна меняться ни на один миллиметр. Поддержка военной способности Украины не может подвергаться сомнению".

Туск подчеркнул, что большая помощь, которую поляки предоставили Украине и украинцам в первые месяцы широкомасштабного вторжения - это "неоценимый капитал", который не может быть потерян. Именно на этом капитале должна строиться новая геополитическая ситуация в Центральной и Восточной Европе.

Собравшиеся на совещании генералы предложили создать международный совет, задачей которого будет координация военной помощи Украине, проходящей через "хаб" возле Ряшева. Польша должна также увеличить количество украинских солдат, проходящих обучение в их стране.

Павел Коваль констатировал, что у Польши появился уникальный шанс построить длительные и близкие отношения с Украиной, а также открыть "большой, исторический путь торговли", соединяющий Балтийское и Черное моря. Для этого должны быть подписаны двусторонние секторальные соглашения или новый межгосударственный договор.

Совещание политиков и экспертов Гражданской платформы важно по двум причинам.

Во-первых, польская оппозиция представила собственную программу развития польско-украинских отношений, фундаментом которой является положительный опыт взаимоотношений между нашими государствами и народами после 24 февраля 2022 г. По этой программе, Польша – дружественная к Украине. И такая, что в самый трудный момент для существования нашего государства и нации подставила свое по-настоящему братское крепкое плечо. И не задавала вопрос о том, как Украина ей за это отблагодарит. Потому что украинская благодарность для нее очевидна и записана в национальной памяти долгие десятилетия.

Во-вторых, несмотря на то, что польские власти жестко раскритиковали Туска и его слова, лидер оппозиции добился своего. В польско-украинских отношениях появилась альтернатива политике руководящей партии. Политики, которую ПиС начала воплощать с апреля с. г., а ее цели и способы реализации стали загадкой не только для украинцев, но и поляков и союзников Польши.

Заявление Моравецкого, удивившее мир

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обнародовал заявление (21 сентября) о том, что Польша "уже не передает Украине никаких вооружений". Его слова удивили украинцев, многих даже испугали, хотя на самом деле польские фирмы продолжают поставлять вооружение, закупаемое Украиной согласно действующим контрактам.

Заявление Моравецкого широко обсуждали мировые медиа, видя в нем признак существенного ослабления проукраинской международной коалиции. Мировые политики тоже восприняли ее серьезно. Американская администрация пригласила в Польше разъяснений по этому поводу, с аналогичной просьбой к польскому министру обороны обратился его немецкий коллега.

Твердая почва проукраинской политики

Влиятельное издание "Rzeczpospolita" и известная радиостанция RMF FM спросили о мнении самих поляков по поводу заявления Моравецкого. Результаты опроса показали (опубликованы 27 сентября), что мнения респондентов разделились почти поровну: 47,2% положительно оценили слова Моравецкого, 44,5% - отрицательно.

Вектор оценки четко коррелируется с политическими симпатиями самих поляков: слова премьер-министра положительно восприняли 71% сторонников ПиС и только 30% симпатиков оппозиции. В первой группе преобладают мужчины (51% положительных оценок), люди старше 50 лет (60%) и жители села (60%). Эта корреляция еще более видна среди тех, кто получает информацию по государственному телевидению – 75% смотрящих TVP.

Следовательно, в своем антиукраинском повороте в политике действующая польская власть ориентируется на половину поляков, что, конечно, много. Но вторая половина польского общества твердо поддерживает помощь воюющей Украине.

И именно к этой части своих земляков обратился Туск со своими коллегами. Они правильно понимают, что поддержка Украины в полной победе отвечает фундаментальным интересам Польши. Они также чувствуют, что для реализации такой политики существует твердая почва общественной поддержки.