"Интер" сыграет в финале ЛЧ впервые с 2010 года
Миланский "Интер" вышел в финал Лиги чемпионов впервые из сезона 2009/10
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победу "Интеру" принес гол аргентинца Лаутаро Мартинеса на 74-й минуте. Аргентинец освободился от защитников "Милана" и из пределов штрафной точно пробил в ближний от вратаря угол.
В первой игре "черно-синие" также выиграли – 2:0. "Интер" стал первым финалистом Лиги чемпионов.
В решающем матче итальянцы встретятся 10 июня в Стамбуле с победителем противостояния между английским "Манчестер Сити" и испанским "Реалом", которые проведут повторную игру 17 мая.
В первом матче в Мадриде была зафиксирована ничья 1:1.
Миланский "Интер" вышел в финал ЛЧ во второй раз в истории и впервые с сезона 2009/10. Тогда итальянская команда обыграла "Баварию" (2:0).
- 16 мая в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов итальянский "Интер" оказался лучше "Милана".
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