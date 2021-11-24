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Главная Спорт "Интер" – "Шахтер": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

"Интер" – "Шахтер": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

24 ноября, 2021 среда
18:54
Спорт "Шахтер" - "Динамо"

Сегодня, 24 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет против миланского "Интера" в 5-м туре Лиги чемпионов

Букмекеры предпочитают "Интер". Аналитики дают коэффициент 1,35 на победу миланцев. В выигрыш "Шахтера" эксперты совсем не верят – 9,40. Ничья оценивается в 5,36.

В 4-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.

Группу D возглавил мадридский "Реал", у испанского клуба 9 очков. У "Интера" 2 место и 7 пунктов. Следом идет молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба, у них 6 баллов.

У "Шахтера" только 1 набранное очко и последнее место.

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Интера". Матч пройдет сегодня, 24 ноября.

Лига чемпионов

5-й тур

24 ноября

"Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина)

"Интер": Ханданович, Скриньяр, Раноккья, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Перишич, Чалханоглу, Джеко, Мартинес.

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Майкон, Степаненко, Тете, Педринью, Соломон, Фернандо

Милан, стадион "Сан Сиро"

Начало в 19:45

Прямая трансляция на Megogo

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

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2021, среда
24 ноября
20:10
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