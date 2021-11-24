"Интер" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов, где донецкий "Шахтер" сыграет против миланского "Интера"
Заявка "Шахтера" на матч с "Интером":
В 4-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.
Группу D возглавил мадридский "Реал", у испанского клуба 9 очков. У "Интера" 2 место и 7 пунктов. Следом идет молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба, у них 6 баллов.
"Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место.
В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Интера". Матч пройдет сегодня, 24 ноября.
Лига чемпионов
5-й тур
24 ноября
"Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина)
Милан, стадион "Сан Сиро"
Начало в 19:45
Прямая трансляция на Megogo
- 3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу".
- 15 ноября центральный защитник миланского "Интера" Стефан де Врей получил травму .
- 23 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло мюнхенской "Баварии".
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