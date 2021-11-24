"Интер" - "Шахтер": букмекеры снизили шансы украинцев в матче Лиги чемпионов

Букмекеры предпочитают "Интер". Аналитики дают коэффициент 1,35 на победу миланцев. В выигрыш "Шахтера" эксперты совсем не верят – 9,40. Ничья оценивается в 5,36.



В 4-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.



Группу D возглавил мадридский "Реал", у испанского клуба 9 очков. У "Интера" 2 место и 7 пунктов. Следом идет молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба, у них 6 баллов.



У "Шахтера" только 1 набранное очко и последнее место.



В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Интера". Матч пройдет сегодня, 24 ноября.



Лига чемпионов



5-й тур



24 ноября



"Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина)



Милан, стадион "Сан Сиро"



Начало в 19:45



Прямая трансляция на Megogo



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

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