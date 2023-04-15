"Интер" сенсационно проиграл "Монке" в Серии А. Это третье домашнее поражение "нерадзуре" подряд

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший на "Стадио Джузеппе Меацца", закончился сенсационным поражением "Интера" со счетом 0:1. Единственный мяч забил Лука Кальдирола, отличившийся на 78-й минуте встречи.

Для "Интера" это уже третий проигранный матч на домашнем стадионе. В турнирной таблице "Интер" занимает пятое место с 51 баллом. Следом идет "Милан" с 53 очками.

"Монца" с 38 очками занимает 12 позицию. Команда фактически ни на что не претендует, но и имеет солидный отрыв от зоны вылета – 15 баллов.

Серия А

30-й тур

15 апреля

"Интер" – "Монца" 0:1

Гол: Кальдирола, 78