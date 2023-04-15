"Интер" сенсационно проиграл "Монке" в Серии А. Это третье домашнее поражение "нерадзуре" подряд
В 30-м туре чемпионата Италии по футболу миланский "Интер" уступил "Монке"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший на "Стадио Джузеппе Меацца", закончился сенсационным поражением "Интера" со счетом 0:1. Единственный мяч забил Лука Кальдирола, отличившийся на 78-й минуте встречи.
Для "Интера" это уже третий проигранный матч на домашнем стадионе. В турнирной таблице "Интер" занимает пятое место с 51 баллом. Следом идет "Милан" с 53 очками.
"Монца" с 38 очками занимает 12 позицию. Команда фактически ни на что не претендует, но и имеет солидный отрыв от зоны вылета – 15 баллов.
Серия А
30-й тур
15 апреля
"Интер" – "Монца" 0:1
Гол: Кальдирола, 78
- 15 апреля в 31-м туре Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" уступил "Брайтону".
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