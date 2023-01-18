"Интер" разгромно победил "Милан" в матче за Суперкубок Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Милан" – "Интер" закончился поражением "россонери" со счетом 0:3. Победу для "нерадзурри" принесли голы Федерико Димарко, Эдина Джеко и Лаутаро Мартинеса.

В минувшем сезоне "Милан" выиграл Серию А, а "Интер" торжествовал в Кубке Италии. Именно поэтому эти команды разыграли между собой Суперкубок страны.

Суперкубок Италии

18 января

"Милан" – "Интер" 0:3

Голы: Димарко, 10, Джеко, 21, Мартинес, 77

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