Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч проходил в Милане и закончился победой хозяев со счётом 4:0. В ворота "Виктории Пльзень" забили оформивший дубль Генрих Мхитарян, Эдин Джеко и Ромелу Лукаку.

После 5 матчей "Интер" набрал 10 очков и гарантировал себе место в плей-офф. У "Виктории Пльзень" - 0 баллов.

В 22:00 свой матч начнут "Барселона" и "Бавария". У немцев 12 очков и они уже вышли в плей-офф, а вот "Барселона" (4 балла) уже не сможет изменить положение, поэтому вылетела в Лигу Европы.

Лига чемпионов

5-й тур. Группа С

26 октября

"Интер" (Италия) - "Виктория" (Пльзень, Чехия) 4:0

Голы: Мхитарян, 35, Джеко, 42, 66, Лукаку, 87

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