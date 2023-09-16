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Главная Спорт "Интер" разгромил "Милан" в матче за лидерство в Серии А

"Интер" разгромил "Милан" в матче за лидерство в Серии А

16 сентября, 2023 суббота
20:54
Спорт

В 4-м туре чемпионата Италии по футболу "Милан" разгромно уступил "Интеру"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился разгромной победой "Интера" со счетом 5:1. Дубль в ворота "Милана" оформил экс-футболист "Шахтера" Генрих Мхитарян, еще по голу забили Маркус Тюрам, Давиде Фраттези и Хакан Чалханоглу, турецкий хавбек реализовал пенальти.

Единственный гол "Милан" забил на 57-й минуте. Рафаэль Леау продемонстрировал мощную скорость и поразил ворота "Интера" после передачи от Оливье Жиру.

В турнирной таблице Серии А лидерство завоевал "Интер". У команды Симоне Индзаги 12 баллов за 4 матча и только 1 пропущенный гол. Следом идет "Ювентус" с 10 очками. У "Милана" 9 набранных пунктов.

Серия А

4-й тур

16 сентября

"Интер" – "Милан" 4:1

Голы : Мхитарян, 5, 69, Тюрам, 38, Чалханоглу, 79 (пен.), Фраттези, 90+3 - Леао, 57

Италия
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