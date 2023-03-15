"Интер" прошел "Порту" в Лиге чемпионов
В 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский "Интер" прошел португальский "Порту"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ответный матч 1/8 финала прошел 14 марта в Португалии и закончился вничью 0:0.
Однако благодаря победе в первой встрече 1:0 "Интер" оказался сильнее "Порту" и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов.
Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 17 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
14 марта
"Порту" (Португалия) – "Интер" (Италия) 0:0
Первый матч – 0:1
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