"Интер" потерял ключевого защитника перед матчем против "Шахтера" в ЛЧ
Центральный защитник миланского "Интера" Стефан де Врей получил травму и не сыграет против "Шахтера" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
29-летний Стефан де Врей из-за травмы не смог до конца доиграть матч сборной Нидерландов против Черногории (2:2). Защитник уже вернулся в расположение "Интера", где у него диагностировали травму мышц бедра.
По прогнозам врачей, восстановление де Врея займет 10-14 дней. Нидерландский центрбэк точно пропустит матч против "Шахтера" в ЛЧ и поединок Серии А против "Наполи".
В 4-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.
Группу D возглавил мадридский "Реал", у испанского клуба 9 очков. У "Интера" 2 место и 7 пунктов. Следом идет молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба, у них 6 баллов.
"Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место.
В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Интера". Матч состоится 24 ноября.
- 3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу".
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