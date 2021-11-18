"Интер" потерял еще одного звездного футболиста перед матчем против "Шахтера" в ЛЧ
Полузащитник миланского "Интера" Алексис Санчез получил травму и не сыграет против "Шахтера" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Алексис Санчез вернулся из сборной Чили в "Интер" с повреждением. У футболиста перенапряжение мышц бедра. Восстановление 32-летнего чилийца продлится около двух недель. Это означает, что хавбек точно пропустит матч пятого тура Лиги чемпионов против "Шахтера".
В 4-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.
Группу D возглавил мадридский "Реал", у испанского клуба 9 очков. У "Интера" 2 место и 7 пунктов. Следом идет молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба, у них 6 баллов.
У "Шахтера" всего 1 набранное очко и последнее место.
В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Интера". Матч состоится 24 ноября.
- 3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу".
- 15 ноября центральный защитник миланского "Интера" Стефан де Врей получил травму.
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