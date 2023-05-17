"Интер" победил "Милан" в полуфинале Лиги чемпионов
В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов итальянский "Интер" оказался лучше "Милана"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победу "Интеру" принес гол аргентинца Лаутаро Мартинеса на 74-й минуте. Аргентинец освободился от защитников "Милана" и из пределов штрафной точно пробил в ближний от вратаря угол.
В первой игре "черно-синие" также выиграли – 2:0. "Интер" стал первым финалистом Лиги чемпионов.
В решающем матче итальянцы встретятся 10 июня в Стамбуле с победителем противостояния между английским "Манчестер Сити" и испанским "Реалом", которые проведут повторную игру 17 мая.
В первом матче в Мадриде была зафиксирована ничья 1:1.
Лига чемпионов
1/2 финала. Повторный матч
16 мая
"Интер" (Италия) – "Милан" (Италия) 1:0
Гол: Мартинес, 74
Первая игра – 2:0
- 10 мая в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Интер" победил "Милан" со счетом 2:0.
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