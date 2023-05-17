"Интер" победил "Милан" в полуфинале Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победу "Интеру" принес гол аргентинца Лаутаро Мартинеса на 74-й минуте. Аргентинец освободился от защитников "Милана" и из пределов штрафной точно пробил в ближний от вратаря угол.

В первой игре "черно-синие" также выиграли – 2:0. "Интер" стал первым финалистом Лиги чемпионов.

В решающем матче итальянцы встретятся 10 июня в Стамбуле с победителем противостояния между английским "Манчестер Сити" и испанским "Реалом", которые проведут повторную игру 17 мая.

В первом матче в Мадриде была зафиксирована ничья 1:1.

Лига чемпионов

1/2 финала. Повторный матч

16 мая

"Интер" (Италия) – "Милан" (Италия) 1:0

Гол: Мартинес, 74

Первая игра – 2:0