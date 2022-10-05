Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Интера" над "Барселоной" со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Хакан Чалханоглу. Турецкий хавбек в добавленное время первого тайма с предела штрафной пробил в левый нижний угол ворот испанцев.

После трех туров "Интер" занимает второе место в группе С и имеет 6 очков. У "Барселоны" 3 балла и третье место в квартете. Лидирует с 9 пунктами немецкая "Бавария". Последняя позиция у чешской "Виктории", пока не получившей ни одного балла.

Лига чемпионов

3-й тур. Группа C

4 октября

"Интер" (Италия) – "Барселона" (Испания) 1:0

Гол: Чалханоглу, 45+2

14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb