"Интер" неожиданно победил "Барселону" в Лиге чемпионов
В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов миланский "Интер" победил испанскую "Барселону"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Интера" над "Барселоной" со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Хакан Чалханоглу. Турецкий хавбек в добавленное время первого тайма с предела штрафной пробил в левый нижний угол ворот испанцев.
После трех туров "Интер" занимает второе место в группе С и имеет 6 очков. У "Барселоны" 3 балла и третье место в квартете. Лидирует с 9 пунктами немецкая "Бавария". Последняя позиция у чешской "Виктории", пока не получившей ни одного балла.
Лига чемпионов
3-й тур. Группа C
4 октября
"Интер" (Италия) – "Барселона" (Испания) 1:0
Гол: Чалханоглу, 45+2
- 14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".
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