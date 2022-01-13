"Интер" на последних секундах овертайма вырвал победу над "Ювентусом" и одержал Суперкубок Италии.

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Милане "Ювентус" открыл счет на 25-й минуте, когда забил Вестон Маккенни. Через 10 минут Лаутаро Мартинес сравнял счет. Во втором тайме команды голов не забили и игра перешла в дополнительное время.

На 121 минуте Алексис Санчес забил победный гол за "Интер" и принес миланцам победу.

"Интер" является действующим чемпионом Италии, - "Ювентус" – обладатель Кубка страны. Миланцы выиграли итальянский суперкубок в шестой раз, рекордсменом из девяти трофеями являются туринцы.

Суперкубок Италии

Финал

12 января

"Интер" - "Ювентус" 1:2 (1:1, 1:0 доп. час)

Голы : Мартинес, 35, Санчес, 120+1 - Маккени, 25

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