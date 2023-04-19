"Интер" - "Бенфика": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра "Интер" – "Бенфика" состоится в Милане и начнется в 22:00. Вживую ее покажет Megogo.

В первой встрече "Интер" в гостях победил "Бенфику" со счётом 2:0.

В полуфинале ЛЧ победитель сегодняшнего матча сыграет против "Милана"

Лига чемпионов

1/8 финала. Повторный матч

18 апреля

"Интер" (Италия) – "Бенфика" (Португалия)

Первая игра – 2:0

Милан, "Стадио Джузеппе Меаццо"

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo