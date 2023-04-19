"Интер" - "Бенфика": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
В среду, 19 апреля, миланский "Интер" сыграет против португальской "Бенфики" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра "Интер" – "Бенфика" состоится в Милане и начнется в 22:00. Вживую ее покажет Megogo.
В первой встрече "Интер" в гостях победил "Бенфику" со счётом 2:0.
В полуфинале ЛЧ победитель сегодняшнего матча сыграет против "Милана"
Лига чемпионов
1/8 финала. Повторный матч
18 апреля
"Интер" (Италия) – "Бенфика" (Португалия)
Первая игра – 2:0
Милан, "Стадио Джузеппе Меаццо"
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
????Champions League player rankings, delivered by @FedExEurope ???? #FPZtop5 | #UCL pic.twitter.com/C6OE3S9Vs9— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13 апреля 2023
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