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Интенсивные бои за Соледар продолжаются, ВСУ бьют по врагу артиллерией и авиацией, - командир подразделения разведчиков Terra Волохов

18 января, 2023 среда
15:32
война с Россией

Командир подразделения разведчиков Terra Николай Волохов отметил, что за Соледар продолжаются стрелковые бои

Об этом он сказал в эфире телеканала "Епресо".

"Я знаю, что Бахмут стоит и верю в то, что он будет стоять и дальше. Что касается Соледара, по информации которой я владею, бои там все еще продолжаются, бои продолжаются очень интенсивные. По своему опыту хочу сказать, что такого я еще не видел и не слышал. Постоянно идет стрелковый бой. Поражаем врага реактивной артиллерией и авиацией. Это самая жестокая война, которая была за все время", - подчеркнул Волохов.

Командир подразделения разведчиков Terra также добавил, что раньше враг воевал по старой советской тактике.

"Россияне пытаются скопировать нашу модель работы. Когда враг пришел на нашу землю, они воевали по старым советским книгам, их тактика была примитивна, без корректировки. Они надеялись на большое количество боеприпасов, что количество перейдет в качество. Сейчас они пытаются использовать коммерческие дроны, но вражеские точки запуска мы знаем и налаживаем систему поражения. Вскоре дела противника по поводу разведки ухудшатся", - подчеркнул Волохов.

  • Украинские военные нанесли удары по четырем локальным складам, а также по передвижным пунктам боеприпасов российских оккупантов в Соледаре Донецкой области.
  • Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины успешно уничтожают российских захватчиков на Соледарском направлении
  • Британская разведка предполагает, что украинские военные могли отойти на новые оборонительные рубежи, расположенные к западу от города Соледар Донецкой области.

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