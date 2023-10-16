Интенсивность российских обстрелов Херсона снизилась: в ОВА назвали причину

Об этом " Радио Свобода " рассказал спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.

"Сейчас более или менее тихо, очень дождливо в Херсоне и области. Это мешает им (россиянам, - ред.) обстреливать. Будем надеяться, что погода нам поможет и обезопасит. Видим, есть тенденция – когда очень облачно, то не летают дроны. Они (оккупанты, - ред.) не могут корректировать артиллерию. И они также не хотят выезжать и в грязи, под дождем, в грязи обстреливать. В такие моменты есть затишье, но это не гарантия того, что они не будут все равно обстреливать" , – сказал он.

Несмотря на уменьшение интенсивности обстрелов, только за минувшие сутки в область прилетели 512 снарядов, в том числе 17 авиабомб, отметил представитель ОВА. Чиновник рассказал, что из части населенных пунктов, попадающих под российские обстрелы, удалось эвакуировать всех детей. Однако остаются и такие, где до сих пор живут семьи с несовершеннолетними. Толоконников призвал людей выезжать, отметив, что эвакуация гражданских бесплатна, их готовы принять Кривой Рог, Черкасская, Киевская, Одесская области и другие регионы. Волонтеры при необходимости помогут найти жилье.