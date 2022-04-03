Интенсивность ракетных ударов снизилась, идет подготовка дополнительных подразделений и перегруппировка сил врага, - Генштаб ВСУ
Наиболее активные военные действия продолжаются только на Востоке и Юге, но и там оккупантное добивается успеха
Об этом в вечернем своде сообщает Генштаб ВСУ.
Враг продолжает осуществлять систематические ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам, но интенсивность нанесения ракетных ударов и ударов с применением высокоточного оружия снизилась.
Продолжается подготовка дополнительных подразделений противника для участия в боевых действиях на территории Украины. Планируется создание "добровольческих" батальонов из жителей временно оккупированных территорий Украины и наемников.
На Волынском направлении существенных изменений в состоянии и положении подразделений оккупационных войск и их союзников не отмечено.
На Полесском направлении. Оккупанты продолжают вывод подразделений на территорию Республики Беларусь. При отводе войск противник осуществляет минирование путей выдвижения и отдельных населенных пунктов.
В Северской области враг завершил вывод подразделений с территорий нашего государства в Российскую Федерацию и Республику Беларусь. Основные маршруты движения колонн противника пролегают в направлении населенных пунктов Гомельской и Могилевской областей. В составе колонн, кроме грузовых автомобилей, зафиксированы элементы понтонно-мостового парка, реактивные системы залпового огня, пусковые установки ОТРК "Искандер". Военная техника противника сосредотачивается на железнодорожных станциях и объектах, имеющих подвод железнодорожных путей, что позволяет осуществить ее погрузку и отправку на территорию Российской Федерации.
Идет вывод в Российскую Федерацию (через Сумскую область) подразделений из состава 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших в направлении города Бровары. Обеспечение вывода войск осуществляется батальонно-тактической группой 1-й танковой армии Западного военного округа.
На Слобожанщине противник продолжает частичную блокировку города Харькова и производит обстрелы жилых и промышленных районов города из артиллерийских систем разных типов. Следует отметить, что интенсивность обстрелов уменьшилась. Подразделения оккупационных войск осуществляют перегруппировку, вероятно, с целью продолжения активных действий на Изюмском направлении. Враг пытается проводить разведку, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.
На Донецком направлении противник продолжал огневое влияние на некоторые подразделения Вооруженных Сил Украины и вести штурмовые действия на отдельных направлениях. Основные усилия оккупанты продолжали сосредоточиваться на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, получении полного контроля над Мариуполем, а также выходе в Угледар и Марьинку. Успеха не добились.
Силы обороны Украины продолжают защищать нашу землю, постепенно освобождают оккупированные территории, нанося врагу существенные потери.
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