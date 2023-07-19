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Интенсивность обстрелов возросла, но военная ситуация контролируемая, - глава Купянского РВА

19 июля, 2023 среда
11:05
Война с Россией

У военных есть возможности, чтобы отражать атаку россиян на Купянском направлении - соответствующие силы и средства есть. Ситуация остается контролируемой

Об этом в эфире Еспресо заявил и.о.начальника Купянской районной военной администрации Харьковской области Андрей Канашевич.

"Мы чувствуем то, что бои идут более интенсивно. Это чувствуется по звуку, который идет по направлению Дворичанской общины, где совершаются штурмовые действия оккупационными войсками. Общаемся с военными - силы и средства есть, как и возможности сдерживать эти атаки, которые продолжаются последнюю неделю. Нас уверяют, что ситуация контролируемая - тяжело, но ситуация контролируется", - сказал он.

Канашевич считает, что обстрелы – это определенный элемент устрашения.

"Обстрелов Купянска в течение месяца почти не было. Последние два-три обстрела возобновились и мы чувствуем то же, что было осенью прошлого года после деоккупации", - подытожил глава РВА.

Наступление российской армии на Купянском направлении

16 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что ситуация на востоке обострилась - враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области.

Маляр отметила, что ВСУ на этом направлении находятся в обороне, идут ожесточенные бои, положение сторон меняется динамически по несколько раз в сутки.

17 июля депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил , что российская армия продолжает вести контрнаступательные действия на Купянском направлении. По его словам, россияне контратакуют очень мощными силами, поэтому нашим защитникам сложно там держать оборону. К сожалению, с их стороны есть продвижение, и это подтверждает Генеральный штаб ВСУ.

Впоследствии переход армии РФ в наступление на Купянском направлении подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что враг поставил цель разгромить украинские войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков.

Также в телеграмме Маляр рассказала , что Кремль после провала плана захватить Киев поставил своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а после успешного наступления ВСУ на Бахмут у них началась паника. По ее словам, россияне двинулись на Купянское направление, чтобы отвлечь внимание, как уже не раз поступало, но бесполезно.

В утреннем своде 18 июля Генштаб ВСУ отметил , что вражеская армия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки там произошло 36 боевых столкновений.

По данным Генштаба, на Купянском направлении украинские воины стойко удерживают оборону. Враг вел безрезультатные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области.

военные силы Украины
Харковщина
Военные новости
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