Об этом в эфире Еспресо заявил и.о.начальника Купянской районной военной администрации Харьковской области Андрей Канашевич.

"Мы чувствуем то, что бои идут более интенсивно. Это чувствуется по звуку, который идет по направлению Дворичанской общины, где совершаются штурмовые действия оккупационными войсками. Общаемся с военными - силы и средства есть, как и возможности сдерживать эти атаки, которые продолжаются последнюю неделю. Нас уверяют, что ситуация контролируемая - тяжело, но ситуация контролируется", - сказал он.

Канашевич считает, что обстрелы – это определенный элемент устрашения.

"Обстрелов Купянска в течение месяца почти не было. Последние два-три обстрела возобновились и мы чувствуем то же, что было осенью прошлого года после деоккупации", - подытожил глава РВА.