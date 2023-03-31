Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский.

"Авдеевка - грубо говоря, клон Бахмута. Почему уменьшилось количество наступательных действий и почему нет техники? Наступательные действия уменьшились из-за потерь - враг использовал почти все свои резервы, которые имел. Сейчас россияне нуждаются в очень больших пополнениях живой силы. Именно из-за этого количество наступлений уменьшилось на Авдеевском направлении. Но враг постоянно перебрасывает силы из Крыма и Мелитополя и пополняет подразделения", - рассказал он.