Интенсивность наступления на Авдеевском направлении снизилась, потому что РФ использовала почти все резервы, - полковник Дмитрашкивский
Враг использовал почти все свои резервы на Авдеевском направлении – это снизило количество наступательных действий, но россияне перебрасывают силы с юга
Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский.
"Авдеевка - грубо говоря, клон Бахмута. Почему уменьшилось количество наступательных действий и почему нет техники? Наступательные действия уменьшились из-за потерь - враг использовал почти все свои резервы, которые имел. Сейчас россияне нуждаются в очень больших пополнениях живой силы. Именно из-за этого количество наступлений уменьшилось на Авдеевском направлении. Но враг постоянно перебрасывает силы из Крыма и Мелитополя и пополняет подразделения", - рассказал он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное