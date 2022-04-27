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Интенсивность "демилитаризации" приграничных районов РФ будет расти, - Подоляк

27 апреля, 2022 среда
21:37
война с Россией Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что интенсивность "демилитаризации" России в приграничных с Украиной районах в ближайшие недели будет расти

Об этом Михаил Подоляк заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

"Интенсивность войны очень высока… Безусловно, такая интенсивность конфликта будет точно отражаться на приграничных районах РФ, - сказал советник главы ОПУ. - Там будут стремительно расти панические настроения, там будут появляться конфликтные ситуации, там будут взрываться склады, и это будет только и только углубляться. И интенсивность демилитаризации РФ, особенно в приграничных районах, по моему мнению, в последующие недели будет только существенно возрастать".

По мнению Михаила Подоляка, это будет вызывать наконец-то у россиян вопрос: "А что же мы делаем в Украине? Почему мы там два месяца убиваем людей так массово, и какую цену мы готовы за это заплатить?". И эти склады, эти ГСМ, эти базы топлива – это будет следствие, это будут долговые выплаты, которые Россия начинает платить за войну".

  • Ранее Подоляк, комментируя взрывы на инфраструктурных объектах и военных складах вблизи границы с Украиной, заявил, что "Карма – штука жестокая, разоружение белгородско-воронежских складов убийц совершенно естественный процесс".
  • Сегодня, 27 апреля, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе раздались взрывы из-за пожара на складе боеприпасов. 25 апреля в Брянске Российской Федерации произошел пожар на нефтебазе, жители города сообщали, что этому предшествовали взрывы.

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