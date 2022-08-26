Интенсивность боев не уменьшилась, но ВСУ героически сдерживают продвижение россиян, – военный эксперт Катков

Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Интенсивность боевых столкновений не уменьшилась - та же. Но если взглянуть на линию фронта за последние полтора месяца, то продвижение армии России незначительно. То есть, наши Вооруженные силы, благодаря своему героическому мужеству и западной поддержке, нашли механизм, чтобы сделать невозможным продвижение российских захватчиков", - отметил он. Катков.

Военный эксперт добавил, что ВСУ наносят россиянам непоправимые потери, но цена сдерживания врага высока.

"За каждый метр украинской земли враг платит страшную цену, но стоит учитывать, что и мы несем потери. Поэтому минимальное продвижение россиян, а местами и успешные контратаки ВСУ – это исключительно из-за того, что наши бойцы выполняют свои задачи крайне мужественно. Даже в условиях , когда Россия имеет преимущество как в артиллерии, так и в бронетехнике и авиации", - отметил Олег Катков.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 26 августа ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 46 250 рашистов, 1 936 танков, 1 040 артиллерийских систем и 834 БПЛА.

26 августа полковник СБУ Роман Костенко в эфире Еспресо рассказал, что отступление россиян из Херсона будет означать для Путина потерю авторитета.

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