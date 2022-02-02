"Интеллектуальная деградация": член совета общественного контроля БЭБ о поведении Трухина после ДТП

Об этом он сказал в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Там сама ситуация - маразм, что человек, который может позволить себе водителя, все равно садится пьяным за руль, попадает в ДТП. Есть разные механизмы, у нас часто происходит вождение под хмельком. Был выбран наиболее идиотский вариант - на месте пытаться дать взятку полицейскому. После этого были попытки кому-то позвонить. Вся эта история - абсолютная бесконечная интеллектуальная деградация", - отметил Котов.



По его мнению, любой сознательный человек, который может считать себя политиком, должен бы остановиться.



"Если ДТП несмертельное - есть вариант признать вину. Весь этот путь можно было бы сократить, приняв одно взрослое взвешенное решение", - подытожил член СОК БЭБ.



Трухин после ДТП пытался дать взятку полиции, отрицал свою причастность и за деньги пытался убрать из СМИ информацию о своем участии в аварии.

Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения стал причиной ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ГБР.

Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали.

Журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.

Глава фракции "Слуги Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.

2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа Трухина из партии "Слуга Народа".

МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ГБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.