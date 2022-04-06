Intel, Twitter и российская Hydra. В Минцифре перечислили успехи технологической блокировки России и Беларуси
Каждый день к отграничению агрессоров от цивилизованного и развитого мира присоединяются все новые компании
Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Технологические компании, их ограничения и санкции против РФ, введенные сегодня:
- Полиция Германии закрыла серверы русскоязычного даркнет-маркета Hydra. Немецкая федеральная уголовная полиция после длительного расследования заблокировала серверную инфраструктуру русскоязычного нелегального онлайн-сервиса Hydra Market, расположенную в Германии и существовавшую в скрытой сети Darknet. На сервере было зарегистрировано 17 млн клиентов. Он был доступен с 2015 года. В 2020 году через него прошли операции по меньшей мере на €1,23 млрд. Эксперты считают, что это была самая большая по объему оборота нелегальная рыночная сеть в мире. При закрытии были найдены биткойны на сумму €23 млн, которые криминалисты также связывают с платформой.
- Intel выходит из РФ. Компания полностью останавливает работу в России. Ранее она заявляла о прекращении поставок своей продукции в Россию и Беларусь, а сейчас решила окончательно закрыть все бизнес-процессы.
- Twitter ограничивает доступ к правительственным аккаунтам РФ. В официальном блоге Twitter пояснили, что новая политика предназначена для устранения "серьезного информационного дисбаланса", возникающего, когда авторитарное правительство блокирует доступ к онлайн-платформам, продолжая использовать те же платформы для пропаганды.
- Avid Technology Inc прекратила работу в России. Avid Technology – американская компания, специализирующаяся на аудио- и видеотехнологиях, прекратила продажу и поддержку всех клиентов, пользователей и торговых посредников в России и Беларуси.
- Bumble Inc приостановил работу на территории России. Разработчик Bumble Inc. объявил о прекращении своей деятельности в России, а также удалении всех своих приложений из Apple App Store и Google Play Store в России и Беларуси. Компании принадлежат сервисы знакомств Bumble и Badoo.
- Havas Group объявили о прекращении на неопределенный срок новых инвестиций в Россию в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.
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