Intel планирует построить новый завод микросхем в Израиле за рекордные $25 млрд
В израильском минфине сообщили о том, что Intel, как ожидается, начнет эксплуатировать завод в 2027 году и найм тысячи новых сотрудников
Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, назвав это самой крупной в истории международной инвестицией в страну, передает агентство Reuters.
Стало известно, что фабрика в Кирьят-Гате должна открыться в 2027 году, будет работать минимум до 2035 года и даст работу тысячам людей. Согласно соглашению, Intel будет платить 7,5% налога по сравнению с нынешними 5%.
Спустя почти пять десятилетий своей деятельности в Израиле Intel стала крупнейшим частным работодателем и экспортером страны, а также лидером местной электронной и информационной индустрии, сообщается на вебсайте компании.
В 2017 году Intel приобрела израильскую компанию Mobileye Global Inc (MBLY.O), разрабатывающую и внедряющую передовые системы помощи водителю, за 15 миллиардов долларов. В прошлом году Intel вывела Mobileye на биржу.
Объявляя о соглашении в телевизионном обращении в свой кабинет, Нетаньяху назвал его "огромным достижением для израильской экономики - 90 миллиардов шекелей (25 миллиардов долларов) - самая большая инвестиция, которую когда-либо делала международная компания в Израиле".
В своем заявлении Intel отметила, что ее деятельность в Израиле "сыграла решающую роль" в глобальном успехе компании.
"Наше намерение расширить производственные мощности в Израиле обусловлено нашим стремлением удовлетворить будущие производственные потребности... и мы ценим постоянную поддержку израильского правительства", - говорится в заявлении.
Справка
Intel Corporation - крупнейшая в мире компания-производитель полупроводниковых элементов и устройств, наиболее известная как разработчик и производитель x86-серии микропроцессоров, процессоров IBM-совместимых персональных компьютеров. Компания была основана в 1968 году как Integrated Electronics, размещается в Санта Кларе, США.
- 6 апреля 2022 г. американский производитель микропроцессоров Intel остановил свою работу в РФ.
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