Интеграцию Украины в НАТО уже поддерживают 20 стран-членов Альянса, - Шмигаль
По состоянию на 22 июня уже 20 стран-членов НАТО полностью поддерживают интеграцию Украины в Альянс – это фактически 2/3 от общей численности, составляющей 31 государство.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмигаль в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"На сегодняшний день 20 стран-членов НАТО полностью поддерживают интеграцию Украины в Альянс. И это абсолютное большинство. Конечно, мы должны доработать домашнюю работу и провести переговоры со всеми другими союзниками, чтобы иметь абсолютный консенсус. Это непростая задача, но мы работаем над ним все. ", – отметил Шмигаль.
Он выразил надежду, что уже на саммите в Вильнюсе Украина получит четкие и конкретные месседжи, когда и как она станет членом НАТО.
"И это будет не в какой-то неизвестной перспективе в будущем, а будут конкретные сроки в ближайшее время. Мы понимаем, чего мы хотим, и очень прямо общаемся с партнерами", - сказал премьер.
Отметим, что в настоящее время НАТО объединяет 31 государство, однако на саммите в Вильнюсе ожидается вступление 32 партнера – Швеции.
- Напомним, 22 июня ПАСЕ приняла резолюцию по политическим последствиям агрессии России против Украины, в которой в частности поддержала вступление Киева в НАТО и украинскую Формулу мира.
- В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил содержание решения саммита Альянса в Вильнюсе по поводу перспективы членства Украины.
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