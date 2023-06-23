Об этом сказал премьер-министр Денис Шмигаль в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день 20 стран-членов НАТО полностью поддерживают интеграцию Украины в Альянс. И это абсолютное большинство. Конечно, мы должны доработать домашнюю работу и провести переговоры со всеми другими союзниками, чтобы иметь абсолютный консенсус. Это непростая задача, но мы работаем над ним все. ", – отметил Шмигаль.

Он выразил надежду, что уже на саммите в Вильнюсе Украина получит четкие и конкретные месседжи, когда и как она станет членом НАТО.

"И это будет не в какой-то неизвестной перспективе в будущем, а будут конкретные сроки в ближайшее время. Мы понимаем, чего мы хотим, и очень прямо общаемся с партнерами", - сказал премьер.

Отметим, что в настоящее время НАТО объединяет 31 государство, однако на саммите в Вильнюсе ожидается вступление 32 партнера – Швеции.