Интеграция Украины в европейскую энергетическую систему ENTSO-E в 2023 году является нереалистичной, - эксперт

Такое мнение Корольчук озвучил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" в эфире телеканала Еспресо.TV.



"Если мы говорим об интеграции Украины в европейскую энергетическую систему, то проще говорить, что это отсоединение от прежней энергетической системы, которая объединяла страны СССР. Сейчас мы также присоединены к этой системе совместно с Россией, Молдовой и Беларусью. Если мы захотим отключения от этой системы, то проблема заключается в том, что это не одномоментный процесс. Для этого нужно провести длительную техническую работу", - пояснил Корольчук.



Эксперт также отметил, что интеграция Украины в европейскую энергетическую систему до 2023 года является нереалистичной. По его словам, данный вопрос пока стал более политическим. Эксперт также отметил, что общеевропейская энергетическая система ENTSO - E состоит из операторов поставки электроэнергии разных стран.



"Интеграция Украины в европейскую энергетическую систему в 2023 году является нереалистичною. Учитывая, что ENTSO-E состоит из операторов поставки электроэнергии разных стран, там тоже есть проблемы. Поскольку некоторые более мощные страны могут использовать свой ресурс, чтобы продавать больше электроэнергии. Также имеется значительная часть дотаций, которые присутствуют в этой системе. Именно поэтому, если мы присоединимся к ENTSO-E в 2023 году, нам никто субсидий не будет платить, поскольку мы не являемся членом Европейского Союза", - добавил он.



Корольчук также добавил, что одним из условий присоединения к ENTSO-E является то, что страна должна будет год проработать в автономном режиме. По словам эксперта, Украина к такому на сегодняшний день не готова, ведь январь и февраль текущего года только доказал тот факт, что Украина не способна работать вне энергетической системы.



Напомним, 29 июля Кабинет министров передал Укрэнерго в управление Министерства энергетики. Отмечалось, что передача госпредприятия будет способствовать повышению эффективности работы объединенной энергетической системы и интеграции украинского энергетического рынка в европейский.

20 сентября Укрэнерго перешло в управление Министерства энергетики.