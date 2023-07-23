Интеграция F-16 в ВСУ будет медленной и очень постепенной, - американский пилот

Ключевая история – это F-16. Мы чувствуем, как шумят их двигатели. Они еще не у нас, но, по сообщениям прессы, мы понимаем, что в скором времени начнется подготовка наших авиаторов для работы на тех чрезвычайно мощных авиамашинах. Хотел бы расспросить ваше видение, насколько F-16 могут изменить ситуацию на поле боя, и просил бы рассказать, что они собой представляют, вас, как человека, который провел не одну сотню часов на самолетах F-16.

Хорошие новости в том, что F-16 – это очень удачная система. Они уже давно используются, они хорошо собраны и многие страны их используют. Важно понимать, что это больше, чем просто самолет, чем просто физическая оболочка, знаете ли, крылья, двигатель. Эти вещи являются частью большей системы. Он включает в себя датчики, оружие, радары и, что более важно, всю систему, поддерживающую F-16, включая разведывательную систему наблюдения, которая многое в себе включает. Я считаю, что главное для F-16, когда они будут успешно работать в Украине, заключается в том, что они определенным образом добавят обороне Украины, защитят как городскую инфраструктуру гражданского населения, так и, я считаю, помогут украинским солдатам на поле боя. F-16 – это не магия. Это механическая система, электронная система и это машина, которой управляет человек. И хотя он был хорошо обновлен на протяжении многих лет и в некоторых случаях имеет очень современные и передовые технологии, он все еще того же поколения, что и российские самолеты, и даже старшее поколение, чем новейшие российские ракеты "земля - воздух".

Было бы слишком оптимистично думать, что F-16, даже значительное их количество, могут просто пронестись, а затем очистить все от вражеских ракет «земля - воздух» и очистить небо от вражеских самолетов. Итак, это очень сложная и сложная проблема, для решения которой западные войска, войска НАТО потратили огромные суммы денег, усилий, тактики, оружия и технологий. Не все эти технологии прибудут в Украину, это суть. По всей вероятности, для начала в Украине будет небольшое количество F-16. Пилоты по определению будут новичками на своих самолетах.

Поэтому я ожидал бы очень постепенной и, к сожалению, очень медленной интеграции F-16 в общую систему, общую картину войны. Чтобы понять, я не знаю этой картины, это возможно, я думаю, и многие люди вроде бы очень внимательно следят за ситуацией на месте и, конечно, украинцы следят за защитой своей нации от воздушных атаках, но фактические детали вы знаете, где находятся вражеские системы и каковы их возможности. Я не знаю этих деталей, поэтому имею очень ограниченные знания о ситуации. Что я могу вам сказать, так это то, что было бы ошибкой предполагать, что F-16 будут использоваться украинскими военными так же, как их использовали бы западные военные, и я считаю, что для многих это было одним из неправильных предположений людей на Западе, а также и здесь в Украине. Если F-16 не может решить эту проблему, он нам не нужен или не будет полезен, а это не обязательно так. F-16 будет дополнением к уже происходящим военным усилиям. Поэтому сейчас украинские пилоты смело управляют имеющимися у них самолетами и делают с ними невероятную работу. Таким образом, предоставление им более совершенных инструментов и более совершенного оружия только увеличивает возможности, которые они имеют.

Например F-16 могут оказать огромное влияние на поле боя, даже не приближаясь к полю боя,

потому что Запад вложил значительные средства в высокоточное оружие большой дальности, и это оружие усовершенствовалось даже после того, как я перестал летать больше пяти лет назад. Итак, идея о том, что F-16 просто собираются проскочить и решить все проблемы, это красиво, но это ложно. То, что мы знаем, так это то, что это хорошая новость для Украины и очень плохая новость для России. Применение F-16 помешает врагу в его работе.

Россияне не просто ведут войну против Украины. Они убивают наших гражданских, они бьют по гражданским объектам. Это очередные военные преступления россиян, потому что они знают, по каким координатам они работают. С другой стороны, мы понимаем, что подготовка должна быть комплексной. И это подготовка не только наших пилотов, наших авиаторов. Это одна история. Вторая история – это защищенные аэродромы, это система ПВО. И третье – это коммуникация, система связи между летным составом и обслугой летного состава, министерствами, системами спутниковой связи, системами ПВО и так далее. Итак, насколько большой объем работ стоит перед нашими военными?

Все эти направления важны. Обучение контролю поля боя, команд радаров, аналитиков разведки, поиска и идентификации целей. Это целая система. Это не так, как, скажем, в боксе, где есть боксер и его оппонент. Где есть соответствующие условия, окружение, правила, судьи и понимание начала и завершения. Это все совсем не так. Скорее это похоже на потасовку в баре, где используют какие угодно приемы, там нет правил. Я уверен, из того, что я знаю, что уже много новейших систем было интегрировано в украинскую оборону, и я уверен, что возможности F-16 будут удачно использованы в более широком контексте обороны нации.

Когда наши военные пересаживались из нашего БМП или БТР на американский "Брэдли", они говорили, что это то же самое, что пересесть из "жигуленка" в BMW. Мы понимаем, что есть разница класса. Авиатор должен быть чрезвычайно подготовлен для того, чтобы начинать качественно использовать F-16. Наши летчики показали в буквальном смысле чудеса. Очень часто ценой собственной жизни. Чудеса не только героизма, но и сноровки, когда речь идет об использовании нашей авиации во время первой фазы полномасштабного российского вторжения. По вашему мнению, насколько долго нужно тренироваться, чтобы нормально подготовить украинского пилота, который до этого работал, например, на МиГ-29?

Это все еще стоит увидеть. Обучение пилотов является сложным делом. В первую очередь нужно понять, что тренировка пилотов - это лишь часть проблемы. Также нужно решить проблемы логистики, снабжения. И техники, которые ремонтируют самолеты, также должны научиться это делать. Это совсем другая система самолетов, чем та, с которой они знакомы. Для пилотов, лучше сказать так, что обучение будет длиться не недели, но и не годы, а месяцы. Несколько месяцев займет тренировка украинских пилотов МиГ-29, чтобы они могли летать на F-16 и чтобы овладеть F-16. То, что я им скажу, - они полюбят этот самолет. На нем легко летать. Он чрезвычайно компьютеризирован, диджитализирован, и мы уже знаем, что МиГ-29 используют определенный набор западного оружия, например ракеты HARM (высокоскоростные противорадарные ракеты) для подавления систем ПВО врага. Они сбрасывают управляемые GPS боеприпасы и другие ракеты, типа Storm Shadow. Другое специальное оружие. И я вам скажу, я не знаю деталей, как удалось интегрировать это оружие сейчас, но это точно гораздо сложнее - использовать это оружие с МиГ-29. Умное оружие имеет свои требования. В первую очередь ему нужно больше информации, потому оно и умное, почти такое, как мы с вами. Поэтому получить такое оружие в нужном месте в нужное время на нужной скорости и условиях и сделать так, чтоб все эти вещи сложились, – это очень сложно на самолете, который не был для этого разработан. Многие из этих проблем уже решены на F-16. Даже то, что F-16 старше, чем большинство этого оружия, все это уже интегрировано на платформе, в электронику. То, что я могу сказать точно, что если украинские пилоты уже делают то, что делают, и достаточно удачно, то они это будут делать еще успешнее с новым современным оборудованием.

Питер, хотел бы вас расспросить, как выглядит господство в воздухе. Что, по вашему мнению, нужно было бы, чтобы сказать, например, что мы царим в воздухе на юге Украины или на востоке Украины? Если брать количество эскадрильи F-16, сколько летного состава нужно бы Украине, чтобы очень четко начинать использовать и отрабатывать цели на временно оккупированных территориях? Будь то Запорожская область, Херсонская или Крым, ведь у россиян также серьезная авиация в большом количестве.

Я не знаю ответа, потому что не владею ситуацией. Я также не знаю, какое оружие и оборудование будет на тех F-16, чтобы получить воздушное господство, несмотря на огромное сопротивление российских военных. У них хорошее оборудование, их самолеты неплохие. Я имею в виду, что там использованы неплохие технологии, и они годами работали над их усовершенствованием. Я верю в то, что они отстают от западных технологий, но все же. Я не знаю сколько нужно, чтобы получить господство в воздухе, но я знаю, что оборона Украины серьезно укрепится на пути к получению воздушного господства. Воздушное преимущество чрезвычайно важно для американской или натовской доктрины. Это просто часть того, как мы совершаем операции. Но если мы увидим, что Украина уже сделала, не имея этого воздушного господства. Вы удержали врага и во многих местах отбросили его обратно. Это значит, что даже без преимущества в воздухе, локально это или на более широкой территории, все равно многое можно сделать. К примеру, F-16 могут работать довольно далеко позади, могут оборонять воздушное пространство городов. Это не будет иметь прямого влияния на линию фронта, но будет иметь непрямое.

Чем больше F-16 сможет оборонять города и инфраструктуру, тем больше других систем можно использовать ближе к линии фронта.

Этот эффект является адаптивным. Имея F-16, украинцы могут удачно использовать другие системы и будут иметь возможность передвинуть их для получения большего эффекта. Также не следует забывать о дальнобойных системах, которые имеют F-16. Это то оружие, которое у Украины уже есть. Даже не на самой линии фронта, а находясь вне радиуса действия вражеских систем или самолетов, новейшие истребители, такие как F-16, оказывают интенсивное влияние на поле боя. Я не солдат и не понимаю в наземных операциях, но я могу сказать, что будут возможности для того, чтобы уничтожать фортификации, линии обороны, зарывшиеся в землю войска, склады оружия которые сейчас поражают с помощью как украинского, так и западного оружия. Враг не будет чувствовать себя в безопасности, когда Украина получит возможности наносить действительно дальнобойные удары. По меньшей мере, оккупантам останется или отступать, или умереть. Они не смогут двигаться вперед, поэтому, скорее всего, будут двигаться назад. Я не даю обещаний, а лишь говорю, что оружие, которое станет возможным для использования, будет уничтожать армию, замершую на позициях.

А что, по вашему мнению, было бы самым тяжелым, для наших авиаторов, которые начинали овладевать F-16? Есть момент иного подхода, американские технологии и так далее. Но есть еще подход человеческий. Что было бы труднее всего для наших пилотов при овладении F-16?Этот вопрос связи и коммуникации, это вопрос овладения чрезвычайно непростым летательным аппаратом? Мы понимаем, что ни одно кресло-симулятор не является тем же, что F-16. Мы понимаем, что можно долго отрабатывать навыки на креслах-симуляторах или надувных БМП, но все решает конкретная подготовка на боевом аппарате и затем психологическая готовность к бою.

Это комплексный и сложный вопрос. Я не знаю, и, как я уже говорил, я поражен тем, что сейчас делают ваши пилоты. Основываясь на очень старой информации о том, как действовали украинские пилоты годы назад, на самом деле сейчас очень много новых тактик и оружия появилось. Основываясь на старых знаниях, могу сказать, что главное, что западные самолеты предоставляют пилоту гораздо больше информации и возможностей для автономных действий. Дают возможность проводить операции более свободно и принимать решения уже в воздухе в реальном времени, чего нет сейчас на тех старых самолетах, просто потому, что у пилота будет больше информации. Западные военные самолеты за последние 20 или 30 лет, их производство и проектирование чрезвычайно продвинулись вперед. Доставка информации пилоту, обеспечение полной картины того, что вокруг него позволяет принять наилучшее решение в реальном времени. Поэтому первой проблемой может стать определенное перенасыщение информацией, но я уверен, что они научатся не только летать и использовать F-16, но и оперировать ими таким образом, что удивят западных инструкторов. Украинские военные каждый раз показывают, что дело не только в точности и четкости, но и в возможностях инноваций и поиске новых путей использования новых технологий и использования старых технологий. В таком случае они почувствуют разницу F-16. Это как со старого кнопочного телефона перейти на современный смартфон. Он компьютеризированный, диджитализованный и легкий в использовании. Он разработан так, что все переключатели, кнопки, требующиеся в бою, расположены прямо под пальцами, ты окружен двумя экранами компьютеров, а также экраном, способным показать все, что потенциально может тебя интересовать: союзники и дружественные самолеты, вражеские силы и средства. Есть многое, что нужно изучить, но я уверен, что украинские пилоты не будут удивлены западной тактике и нынешнему пути, как НАТО использует F-16. Но все же есть много разных путей достичь цели, и я уверен, что они их найдут.

Будь вы генералом Эйзенхауэром, у которого была возможность обратиться к президенту Байдену, в исторических параллелях к президенту Рузвельту, и вам нужно было бы озвучить ваши потребности. Вы бы сказали: уважаемый господин президент, для того чтобы достичь конкретных результатов на поле боя, в частности на юге Украины, мне нужно 50 или 100 F-16, 20 батарей "Петриот" и 150 "сторм шедоу». Как вы оцениваете количество того комплекса, который мог бы существенно изменить ситуацию на поле боя?

Это прекрасный вопрос. Чтобы ответить на него, мне потребовался уровень информации и деталей, которые имеет только украинский Генштаб. Я мог бы фантазировать, но реальность в Украине показывает ряд факторов, как сложно обороняться. Это большая европейская страна, и вы с трех сторон окружены враждебными силами. Даже в восточной Молдавии. Черное море, восток, юго-восток и Беларусь на севере. Я имею в виду, что очень сложная оборонная проблема. То, что мы можем здесь сидеть и обсуждать на 500+ день широкомасштабного вторжения, это как раз те способности, которые показали украинские военные. Такой список точно где-то есть, и это может вам сказать только Генштаб, но чтобы знать это, нужно учесть много информации, и не только информацию о возможностях и численности врага, но и то, каковы украинские возможности по расположению и использованию различных систем. С другой стороны, мы слышим многое, что это нужны аэропорты, инфраструктура и так далее, но следует вспомнить, что западные самолеты уже были в Украине.

В мирное время проводились военные учения в 2011 и 2009 годах. И тогда F-16 и F-15 были здесь и работали с украинских авиабаз.

Это очень комплексный вопрос. Если бы я мог советовать президенту как простой парень, обычный гражданин, я бы сказал, чтобы генералы отправляли украинцам все то, что они просят. Если Украина, украинское правительство просят что-то, то базовый ответ должен быть "да", а потом исследовать есть ли какие-то причины почему нет. Я бы мог сказать, что 100 самолетов и так далее, но и скажу, что многое нужно, чтобы поднять самолет в воздух, нужна поддержка, много оборудования. Это правильно, что нужно убедиться, что есть места посадки и расположения этих систем, прежде чем они прибудут в Украину, но я также разочарован, как и многие украинцы, что это отняло так много времени, чтобы получить действительно лучшее оружие, чтобы защищать свою страну.

Питер, я согласен, вопрос был сложный. Мы понимаем, что любой генерал всегда скажет, что ему нужно не столько, сколько сказал, а желательно вдвое больше. Это такая шутка. Если говорить о конкретных боевых задачах. Можем представить себе линию фронта и те или иные временно оккупированные города, которые россияне превратили в укрепленные районы. Например, Мелитополь, Мариуполь или Бердянск. И приходит пилоту или командиру эскадрильи боевая задача – уничтожить танковую колонну под Мелитополем. И соответственно, с одной стороны работают наши радары, российские радары, системы спутниковой слежки, системы ПВО уже разогреты до красного. Но надо выдвигаться эскадрилье. Сколько это эскадрилья, сколько там было бы самолетов? Нужно ли две, чтобы отработать по танковому батальону?

Когда вы говорите сделать работу, то нужно уничтожить все российские танки в Украине, а их немало. F-16 может быть не лучшим выбором этой конкретной задачи. Когда вы посмотрите на тактические проблемы такой операции, основное это заставить врага отступать, правильно? И если вы используете пехотные силы, без воздушного господства, то так и нужно делать, если такие возможности есть. Я могу сказать, как союзники по НАТО используют воздушную поддержку. Если есть возможность и это безопасно и не слишком близко к своим войскам, то это предполагает также и хоть локальный контроль воздушного пространства, потому что нужно достаточно свободы действий, чтобы найти такие небольшие мобильные цели, как танки. Это не просто и не простая задача для даже такого оружия. Чем меньше и мобильнее цель, тем ближе нужно к ней подобраться. Если вы используете оружие с далекого расстояния, основываясь на том, где танки были несколько часов назад, они просто уже могут находиться в другом месте. Есть оружие, которое просто попадает и взрывается, есть другие варианты, но надо оценивать как правильно решать эти проблемы. Такая операция может быть выполнена F-16, но это может быть и не лучший выбор в конкретном месте. Это то, чем занимаются при планировании операций - оценка возможностей и средств, оружия для достижения цели на поле боя. Мы не знаем, как они будут использовать F-16, которые мы представляем, отличаются даже от того, как их представляют пилоты, основывающиеся на опыте участия в боевых действиях, или на фильмах исторических, книгах.

Я уверен, что Украина будет использовать F-16 таким образом, что нас точно удивят.

Это также включает и правильное использование самолетов, и его путь к полю боя, и появление в необходимом месте.

В то же время мы понимаем, что боевая авиация - это не только об атаках на поле боя, это еще и защита гражданских объектов. Россияне регулярно убивали моих сограждан с помощью ракет и авиации. Взяли и убили за одну ночь десять львовян, взяли и убили нескольких одесситов или жителей Николаева. Они используют авиацию для нападения на гражданские объекты и города. Ну и мы понимаем, что F-16 могли бы добавить эмоций, последних в жизни российских пилотов, вошедших в зону боевого действия летательных машин. Хотел бы вас расспросить, как это выглядело бы, насколько авиация могла бы защищать наши города от российской ракетной агрессии.

Имея западные боевые самолеты в роли защитников воздуха, вы точно создадите большие проблемы атакующей Украину российской авиации. Многое из этого оружия, которое они действительно используют, чтобы бить по гражданской инфраструктуре и совершать военные преступления, является дальнобойным оружием. Во многих случаях они не настолько точны, чтобы можно было говорить о точности их применения наряду с гражданскими объектами, что само по себе уже является преступлением. Во многих случаях, похоже, и поэтому они могут попадать в гражданских, которые могли и не быть целью удара. Мы этого не знаем, это станет известно позже в судах, но F-16 могут уничтожать крылатые ракеты, против которых трудно обороняться. F-16 имеют возможности против дронов, против которых очень сложно защищаться, потому что они малы и медленны и их трудно обнаружить. Как и все в этой войне, новое оборудование не решает всех проблем сразу. Когда прибыли "петриоты", многие говорили, что раз "петриоты" здесь, так что больше атак не будет. И, конечно, новые атаки были. F-16 будут приложением к этому. Как я говорил, это даст больше возможностей для ПВО. Даже если F-16 будут оперировать, скажем, только на западе Украины, где они смогут чувствовать себя свободнее, это все равно позволит переместить наземные системы ПВО еще куда-то и защитить другие локации.

Хотел бы еще расспросить, насколько много может быть авиаволонтеров, то есть людей, отслуживших свою службу, имеющих боевой опыт разных западных армий и умеющих работать с западной техникой. Возможно, они хотели бы приобщиться к помощи в защите Украины. Что происходит на т.н. рынке боевых пилотов? Есть ли запреты в тех или иных государствах? Есть ветеран иракской войны, гражданин США или Великобритании. Ему 50 лет. Летать он может, летать он умеет, но вот украинское государство сказало бы: дорогой Джон, ты нам нужен. Может, ты бы согласился? Как это могло бы выглядеть и есть ли много людей, которые могли бы нас поддержать?

Это сложный вопрос. Есть тьма F-16 в мире, возможно, 4 тысячи бортов было произведено за эти годы. Так что, конечно, есть и много пилотов F-16. Следует не забывать, что F-16 - это система, функционирующая в пределах большей системы. Это коммуникация в разрезе реального времени, принятие решений вместе с командирами, аналитиками, разведкой. Все эти вещи должны работать вместе и простое присутствие иностранных пилотов не решит проблему. Они, теоретически, могут быть из разных стран и летать на разных версиях F-16, потому что их много. Они могут знать и использовать разную тактику. Даже группа экс-пилотов F-16 все равно нуждается в обучении и подготовке, чтобы соответственно использовать самолет в этих условиях. Еще одна проблема в том, что обучение пилотов стоит миллионы долларов, также доступ к информации. Так что если представить, что натовский пилот, который только слез с самолета и хотел бы приехать, просто не имеет права этого сделать. В силу определенных условий это будет противозаконным. Есть определенные проблемы с экс-пилотами, а также проблемы с законностью таких действий. Когда ты пилот F-16, у тебя есть доступ к огромной боевой мощи. Ты имеешь возможность через минуту оказаться в другой части страны и это большая ответственность руководства Украины - передавать в руки иностранных пилотов такое оружие. Также пилот может погибнуть, его могут подбить и он окажется в плену. Это большие угрозы. Это не решает никаких проблем, поэтому я думаю, что Украина найдет путь перенять мировой опыт, найдутся инструкторы и эксперты, но наиболее вероятно, что это будут украинцы-пилоты, которые на F-16 будут защищать свою страну.