Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал в эфире телемарафона, передает Укринформ.

"О сердечно-сосудистых заболеваниях, это одна из топ-тема, над которой мы сейчас работаем, чтобы быть готовыми к тем вызовам, которые нас будут (ожидать, - ред.) после победы Украины. Инсульты и инфаркты у нас значительно помолодеют, лет на 10 -15. То есть, категория людей, у которых встречаются эти болезни, будет гораздо моложе", - подчеркнул он.

Глава Минздрава также добавил, что в четверг, 8 декабря, состоялась очередная межсекторальная встреча по Национальной программе психического здоровья.

"На ней мы в очередной раз показали и существующие потребности, и потребности, которые нас ждут после нашей победы. Именно по ментальному здоровью скажу, что где-то ориентировочно 10 миллионов человек будут нуждаться в психологической помощи. И мы к этому сейчас готовимся, чтобы потом это не стало отдельным вызовом", - заметил Ляшко.

В Минздраве готовятся и к росту количества онкологических заболеваний. По его словам, среди факторов, усложняющих раннее выявление и проведение скрининга – и два года коронавируса, и полномасштабная война с РФ против Украины, которая длится уже 10 месяцев.

"И мы также должны подготовить и нашу онкологическую службу, чтобы адекватно реагировать на рост количества онкологических заболеваний", - уточнил министр.

Ранее в Минздраве дали советы, как продлить "жизнь" пищи и какую пищу отдавать предпочтение, пока продолжаются регулярные обстрелы энергосистемы Украины. А также, как избежать переохлаждения.

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