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Инструменты действенного маркетинга во время войны на MRKTNG MRTH

25 апреля, 2023 вторник
15:14
Новости

Вы маркетолог, от которого ждут крутых результатов с очень ограниченным бюджетом? Владелец бизнеса, стремящийся качественно оптимизировать маркетинг-ресурсы, не потеряв в качестве? Коммуникационник или PR-специалист, ложащийся спать с мыслью о том, как донести месседж до аудитории, чтобы он был воспринят однозначно и не вызвал репутационного скандала?

Получите ответы на главные вопросы маркетинг-планирования, коммуникации и продвижения бренда в военное время 25 мая на MRKTNG MRTH!

Более 15+ топовых маркетинг-специалистов Украины соберутся в Unit City и поделятся действенными маркетинг-инструментами, проверенными военным временем.

Узнать больше: https://mrktng.mmr.ua/

Среди спикеров:

  • Александр Тарасов, бренд-директор FAVBET;
  • Елена Плахова, директор по управлению репутацией группы компаний "Новая почта";
  • Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine;
  • Владимир Соболев, CMO "Ковальская";
  • Растислав Риго, Head of Brand Сosmolot;
  • Игорь Блистив, директор по маркетингу и инновациям Kormotech;
  • Ксения Сикорская, маркетинг-директор ПУМБ;
  • Мария Назаренко, маркетинг- и e-commerce директор COMFY;
  • Игорь Финашкин, основатель и креативный директор I AM IDEA;
  • Екатерина Ковалюк, директор по управлению репутацией и КСВ Kormotech;
  • Роберт Ли, автор и лектор курсов по инвестициям учебного центра "Биржевой университет";
  • Виктор Иванченко, директор департамента стратегической аналитики и развития "Мегаполис"

и еще 5+ маркетинг-специалистов.

Поговорим о:

  • Сохранение эффективности маркетинговых кампаний при сокращенном финансовом ресурсе.
  • Инструменты прорывных коллабораций, привлекающие внимание не только украинского, но и международного сообщества.
  • Какие маркетинговые и коммуникационные каналы помогут запустить продукт на новом рынке?
  • Построение коммуникации, в основе которой важны нынешние месседжи: ценности, сила духа, взаимоподдержка, храбрость.
  • Как бизнесу взять максимум пользы от искусственного интеллекта.
  • Главные трансформации креатива во время войны: как не попасть в репутационный скандал.
  • Ситуативный маркетинг — новая норма для украинских брендов: как выделиться в бесконечном количестве креативов, которые генерируют бизнесы.

И другие важные темы, которые на повестке дня каждого украинского бизнеса!

Кроме практического контента от спикеров, участников ждет награждение X-RAY Marketing Awards. Главное издание о маркетинге и креативе MMR отметит лучшие маркетинговые проекты 2022 года.

Зарегистрироваться: https://mrktng.mmr.ua/

Присоединяйтесь к MRKTNG MRTH и обновите маркетинг-стратегию в соответствии с требованиями нового времени!

Технологический партнер – Favbet.

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