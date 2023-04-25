Инструменты действенного маркетинга во время войны на MRKTNG MRTH

Получите ответы на главные вопросы маркетинг-планирования, коммуникации и продвижения бренда в военное время 25 мая на MRKTNG MRTH!

Более 15+ топовых маркетинг-специалистов Украины соберутся в Unit City и поделятся действенными маркетинг-инструментами, проверенными военным временем.

Узнать больше: https://mrktng.mmr.ua/

Среди спикеров:

Александр Тарасов, бренд-директор FAVBET;

Елена Плахова, директор по управлению репутацией группы компаний "Новая почта";

Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine;

Владимир Соболев, CMO "Ковальская";

Растислав Риго, Head of Brand Сosmolot;

Игорь Блистив, директор по маркетингу и инновациям Kormotech;

Ксения Сикорская, маркетинг-директор ПУМБ;

Мария Назаренко, маркетинг- и e-commerce директор COMFY;

Игорь Финашкин, основатель и креативный директор I AM IDEA;

Екатерина Ковалюк, директор по управлению репутацией и КСВ Kormotech;

Роберт Ли, автор и лектор курсов по инвестициям учебного центра "Биржевой университет";

Виктор Иванченко, директор департамента стратегической аналитики и развития "Мегаполис"

и еще 5+ маркетинг-специалистов.

Поговорим о:

Сохранение эффективности маркетинговых кампаний при сокращенном финансовом ресурсе.

Инструменты прорывных коллабораций, привлекающие внимание не только украинского, но и международного сообщества.

Какие маркетинговые и коммуникационные каналы помогут запустить продукт на новом рынке?

Построение коммуникации, в основе которой важны нынешние месседжи: ценности, сила духа, взаимоподдержка, храбрость.

Как бизнесу взять максимум пользы от искусственного интеллекта.

Главные трансформации креатива во время войны: как не попасть в репутационный скандал.

Ситуативный маркетинг — новая норма для украинских брендов: как выделиться в бесконечном количестве креативов, которые генерируют бизнесы.

И другие важные темы, которые на повестке дня каждого украинского бизнеса!

Кроме практического контента от спикеров, участников ждет награждение X-RAY Marketing Awards. Главное издание о маркетинге и креативе MMR отметит лучшие маркетинговые проекты 2022 года.

Зарегистрироваться: https://mrktng.mmr.ua/

Присоединяйтесь к MRKTNG MRTH и обновите маркетинг-стратегию в соответствии с требованиями нового времени!

Технологический партнер – Favbet.