Инструменты действенного маркетинга во время войны на MRKTNG MRTH
Вы маркетолог, от которого ждут крутых результатов с очень ограниченным бюджетом? Владелец бизнеса, стремящийся качественно оптимизировать маркетинг-ресурсы, не потеряв в качестве? Коммуникационник или PR-специалист, ложащийся спать с мыслью о том, как донести месседж до аудитории, чтобы он был воспринят однозначно и не вызвал репутационного скандала?
Получите ответы на главные вопросы маркетинг-планирования, коммуникации и продвижения бренда в военное время 25 мая на MRKTNG MRTH!
Более 15+ топовых маркетинг-специалистов Украины соберутся в Unit City и поделятся действенными маркетинг-инструментами, проверенными военным временем.
Узнать больше: https://mrktng.mmr.ua/
Среди спикеров:
- Александр Тарасов, бренд-директор FAVBET;
- Елена Плахова, директор по управлению репутацией группы компаний "Новая почта";
- Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine;
- Владимир Соболев, CMO "Ковальская";
- Растислав Риго, Head of Brand Сosmolot;
- Игорь Блистив, директор по маркетингу и инновациям Kormotech;
- Ксения Сикорская, маркетинг-директор ПУМБ;
- Мария Назаренко, маркетинг- и e-commerce директор COMFY;
- Игорь Финашкин, основатель и креативный директор I AM IDEA;
- Екатерина Ковалюк, директор по управлению репутацией и КСВ Kormotech;
- Роберт Ли, автор и лектор курсов по инвестициям учебного центра "Биржевой университет";
- Виктор Иванченко, директор департамента стратегической аналитики и развития "Мегаполис"
и еще 5+ маркетинг-специалистов.
Поговорим о:
- Сохранение эффективности маркетинговых кампаний при сокращенном финансовом ресурсе.
- Инструменты прорывных коллабораций, привлекающие внимание не только украинского, но и международного сообщества.
- Какие маркетинговые и коммуникационные каналы помогут запустить продукт на новом рынке?
- Построение коммуникации, в основе которой важны нынешние месседжи: ценности, сила духа, взаимоподдержка, храбрость.
- Как бизнесу взять максимум пользы от искусственного интеллекта.
- Главные трансформации креатива во время войны: как не попасть в репутационный скандал.
- Ситуативный маркетинг — новая норма для украинских брендов: как выделиться в бесконечном количестве креативов, которые генерируют бизнесы.
И другие важные темы, которые на повестке дня каждого украинского бизнеса!
Кроме практического контента от спикеров, участников ждет награждение X-RAY Marketing Awards. Главное издание о маркетинге и креативе MMR отметит лучшие маркетинговые проекты 2022 года.
Зарегистрироваться: https://mrktng.mmr.ua/
Присоединяйтесь к MRKTNG MRTH и обновите маркетинг-стратегию в соответствии с требованиями нового времени!
Технологический партнер – Favbet.
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