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"Инструкция к Джавелину – теперь понятнее": в "Гончаренко центрах" стартовали бесплатные курсы английского для военных

14 сентября, 2022 среда
11:19
Новости

В "Гончаренко центрах" началось обучение по английскому языку для военных. В нескольких ячейках сети уже запустились группы, к которым присоединилось более 50 защитников и защитниц. После окончания учебы участники получат соответствующие сертификаты

Культурно-образовательная сеть Гончаренко ввела курсы английского языка для украинских военнослужащих. Обучение проходит по профессиональной программе для начального уровня. Для солдат сформированы отдельные группы, в которых учится уже более 50 человек.

По словам руководителя сети Гончаренко центра Марии Донец, сейчас разрабатывается онлайн-курс по английскому языку для тех военнослужащих, которые из-за особенностей своей профессии не могут посещать оффлайн занятия в центрах. "В наши центры обратились командиры нескольких военных подразделений, которые хотели, чтобы солдаты изучали английский. Поэтому мы сразу приняли решение запустить дополнительные группы именно для военных. Кроме того, мы понимаем, что желающих много, но приходить на занятия могут не все - поэтому готовим программу дистанционного языкового обучения для защитников и защитниц", - подчеркнула она.

Как отметил командир одного из подразделений (имя и должность не указываем по соображениям безопасности), потребность во владении английским языком для военнослужащих растет. "Эти курсы – возможность для военных поднять свой уровень. Ведь сейчас много нужно читать на английском – приходит новое оружие, техника, все инструкции к нему идут на английском языке. Знание иностранного языка – помогает овладеть новым оружием, дает возможность эффективно общаться непосредственно с иностранными инструкторами, что крайне нужно во время учений заграницей. Поэтому сейчас английский для военнослужащих в приоритете", – подчеркнул защитник.

Основатель волонтерской сети Гончаренко центр, нардеп Алексей Гончаренко, пригласил командиров военных подразделений обращаться к Гончаренко центрам по записи на курсы английского. "Когда мы придумали слоган "Инструкция к Джавелину понятнее с Гончаренко центром" мы еще не знали, что он так быстро претворится в жизнь. Мы гордимся, что военные выбирают нашу сеть. И гордимся нашими солдатами, которые успевают не только защищать нас, а еще и учиться Благодарим от души командирам, которые заботятся о развитии своего личного состава И поэтому в Украине образованные, умные и профессиональные защитники и защитницы Еще хочу пригласить представителей командования, которые хотят, чтобы их подчиненные прошли бесплатный курс английского, обращаться к Гончаренко центрам в местах дислокации", – отметил Алексей Гончаренко.

Для справки: "Гончаренко центры" являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.

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