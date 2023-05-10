Об этом сообщил во время брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, пишет Укринформ.

"Учения продолжаются в Графенвере", - подчеркнул представитель США.

По его словам, сейчас там находятся более двух тысяч украинских военнослужащих.

"Мы сможем и дальше обеспечивать этот вид поддержки, эту способность обучать украинцев, пока будет сохраняться потребность", - сказал генерал Райдер.

Кроме того, он отметил, что дальнейшие учения будут зависеть от того, сколько военнослужащих Вооруженных Сил Украины смогут отправлять для проведения тренировок.