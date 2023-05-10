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Главная Мир Инструкторы из США обучают около 2 тыс. украинских военных в Германии, - Пентагон

Инструкторы из США обучают около 2 тыс. украинских военных в Германии, - Пентагон

10 мая, 2023 среда
06:47
Мир Военные учения ВСУ

Соединенные Штаты продолжают проводить учения подразделений ВСУ на полигоне в немецком Графенвере. Сейчас там находятся более двух тысяч украинских военных

Об этом сообщил во время брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, пишет Укринформ.

"Учения продолжаются в Графенвере", - подчеркнул представитель США.

По его словам, сейчас там находятся более двух тысяч украинских военнослужащих.

"Мы сможем и дальше обеспечивать этот вид поддержки, эту способность обучать украинцев, пока будет сохраняться потребность", - сказал генерал Райдер.

Кроме того, он отметил, что дальнейшие учения будут зависеть от того, сколько военнослужащих Вооруженных Сил Украины смогут отправлять для проведения тренировок.

  • Ранее министр обороны Соединенного Королевства Эндрю Меррисон утвердил, что 14 тыс. украинских военнослужащих вернулись в защиту Родины, пройдя подготовку в Великобритании.
  • Кроме того, в Великобритании украинские военнослужащие под руководством датских инструкторов проходят занятия по ведению позиционных боевых действий, в частности, отрабатывают действия по подготовке, захвату и удержанию позиции.
Германия
военные силы Украины
Война с Россией
США
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