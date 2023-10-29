Инструкторы из РФ прибывают в Беларусь, чтобы учить операторов БПЛА, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Белорусские партизаны наблюдают прибытие дополнительных российских инструкторов на территорию страны для проведения учений по оперированию БПЛА", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инструкторы из РФ прибывают в 927 центр подготовки БПЛА в Брестской области Беларуси. В центре уже эксплуатируются российские беспилотные авиационные системы различных модификаций Supercam S100, S150 и S350.

В Центре нацсопротивления не исключают, что впоследствии россияне будут вербовать военнослужащих вооруженных сил Беларуси в ряды своих армий.