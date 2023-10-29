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Инструкторы из РФ прибывают в Беларусь, чтобы учить операторов БПЛА, - ЦНС

29 октября, 2023 воскресенье
09:29
Война с Россией

В Беларусь прибывают российские инструкторы. Их задачей является проведение учений для белорусских военных по оперированию БПЛА

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Белорусские партизаны наблюдают прибытие дополнительных российских инструкторов на территорию страны для проведения учений по оперированию БПЛА", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инструкторы из РФ прибывают в 927 центр подготовки БПЛА в Брестской области Беларуси. В центре уже эксплуатируются российские беспилотные авиационные системы различных модификаций Supercam S100, S150 и S350.

В Центре нацсопротивления не исключают, что впоследствии россияне будут вербовать военнослужащих вооруженных сил Беларуси в ряды своих армий.

  • Накануне Беларусь продолжила совместные военные учения с вооруженными силами РФ, которые продолжаются с 2022 года, по меньшей мере до 29 октября.
Россия
Белорусь
безпілотник
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