Запись его выступления перед журналистами обнародовал общественный вещатель "Телерадио Молдовы".

Как отметил Чернеуцяну, двумя кураторами-россиянами, непосредственно действовавшими в Молдове, было сформировано 10 групп по 10 человек, которые должны были управлять массовыми беспорядками в Кишиневе и столкновениями с полицией. Каждому из этой сотни, добавил он, обещалось по 10 тысяч долларов вознаграждения.

В настоящее время кураторы занимались расселением приглашенных, покрытием их текущих расходов и проведением инструктажей.

Во время брифинга были обнародованы скриншоты переписки завербованных со своими непосредственными руководителями. Как видно на скриншотах, часть наемников была с территории самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики (ПМР).

Кроме того, было продемонстрировано видео выступления одного из кураторов перед протестующими. Как тот отмечал, сначала главное "продавливать му***ов (полицейских, - ред.) плечом" и идти дальше. При этом такие успешные действия наемников должны были снимать заранее подготовленные "девочки".

Только подтвердив таким образом свой первый успех, объяснял куратор, можно будет рассчитывать на дальнейшие указания и следующие задачи.

В общей сложности кураторов было двое. Один из них имел только российское гражданство, второй – одновременно и российское, и молдавское. Эти люди постоянно меняли документы и фамилии, что усложняло их розыск.

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Записать видео совещания и получить другие оперативные данные правоохранителям удалось, внедрив в среду подозреваемых собственную агентуру.

Что касается нанятых россиянами 100 граждан Молдовы, то четверть из них задержаны.

"Операцию провели вчера (11 марта, - ред.). 25 человек задержали и доставили в Национальную следственную инспекцию. Подавляющее большинство сотрудничает с правоохранительными органами и дает показания. Семеро были задержаны как лидеры группировок", - сказал Виорел Чернеуцяну.

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