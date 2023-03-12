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Инструкторы из РФ, 100 вожаков, по 10 тысяч долларов каждому: в Молдове разоблачили штаб свержения власти

12 мартa, 2023 воскресенье
14:45
Мир

Начальник генерального инспектората полиции Республики Молдова Виорел Чернеуцяну в воскресенье, 12 марта 2023 года, провел брифинг, на котором рассказал о спецоперации по разоблачению созданного с участием граждан России, спортсменов и уголовных элементов подпольного координационного центра по дестабилизации ситуации в стране

Запись его выступления перед журналистами обнародовал общественный вещатель "Телерадио Молдовы".
Как отметил Чернеуцяну, двумя кураторами-россиянами, непосредственно действовавшими в Молдове, было сформировано 10 групп по 10 человек, которые должны были управлять массовыми беспорядками в Кишиневе и столкновениями с полицией. Каждому из этой сотни, добавил он, обещалось по 10 тысяч долларов вознаграждения.
В настоящее время кураторы занимались расселением приглашенных, покрытием их текущих расходов и проведением инструктажей.
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Во время брифинга были обнародованы скриншоты переписки завербованных со своими непосредственными руководителями. Как видно на скриншотах, часть наемников была с территории самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики (ПМР).
Кроме того, было продемонстрировано видео выступления одного из кураторов перед протестующими. Как тот отмечал, сначала главное "продавливать му***ов (полицейских, - ред.) плечом" и идти дальше. При этом такие успешные действия наемников должны были снимать заранее подготовленные "девочки".
Только подтвердив таким образом свой первый успех, объяснял куратор, можно будет рассчитывать на дальнейшие указания и следующие задачи.

В общей сложности кураторов было двое. Один из них имел только российское гражданство, второй – одновременно и российское, и молдавское. Эти люди постоянно меняли документы и фамилии, что усложняло их розыск.

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Записать видео совещания и получить другие оперативные данные правоохранителям удалось, внедрив в среду подозреваемых собственную агентуру.

Что касается нанятых россиянами 100 граждан Молдовы, то четверть из них задержаны.

"Операцию провели вчера (11 марта, - ред.). 25 человек задержали и доставили в Национальную следственную инспекцию. Подавляющее большинство сотрудничает с правоохранительными органами и дает показания. Семеро были задержаны как лидеры группировок", - сказал Виорел Чернеуцяну.

Оперативное видео. Осторожно! Звучит русская ненормативная лексика (18+)

  • Сегодня, 12 марта, как и каждое воскресенье в течение нынешнего отопительного сезона, в Кишиневе собрались представители пророссийских сил (коммунисты, социалисты, партия "Шор" близкого к Дмитрию Пескову олиграха Илана Шора). Митинг проходит с требованием, чтобы правительство Молдовы оплачивало резко возросшую этой зимой стоимость отопления для физических лиц.
  • А руководство страны называет это требование лишь формальным поводом для попытки дестабилизации ситуации и запланированного Кремлем возвращения к власти симпатика РФ – главы социалистов Игоря Додона.
  • По мнению представителей Украины, Евросоюза и США, при помощи возвращения Додона Москва собирается установить в Молдове политический режим, подобный тому, что сейчас в Беларуси, и втянуть страну в войну против Украины.
Россия
Молдова
ФСБ
Криминал
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