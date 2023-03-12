Инструкторы из РФ, 100 вожаков, по 10 тысяч долларов каждому: в Молдове разоблачили штаб свержения власти
Начальник генерального инспектората полиции Республики Молдова Виорел Чернеуцяну в воскресенье, 12 марта 2023 года, провел брифинг, на котором рассказал о спецоперации по разоблачению созданного с участием граждан России, спортсменов и уголовных элементов подпольного координационного центра по дестабилизации ситуации в стране
В общей сложности кураторов было двое. Один из них имел только российское гражданство, второй – одновременно и российское, и молдавское. Эти люди постоянно меняли документы и фамилии, что усложняло их розыск.
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Записать видео совещания и получить другие оперативные данные правоохранителям удалось, внедрив в среду подозреваемых собственную агентуру.
Что касается нанятых россиянами 100 граждан Молдовы, то четверть из них задержаны.
"Операцию провели вчера (11 марта, - ред.). 25 человек задержали и доставили в Национальную следственную инспекцию. Подавляющее большинство сотрудничает с правоохранительными органами и дает показания. Семеро были задержаны как лидеры группировок", - сказал Виорел Чернеуцяну.
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- Сегодня, 12 марта, как и каждое воскресенье в течение нынешнего отопительного сезона, в Кишиневе собрались представители пророссийских сил (коммунисты, социалисты, партия "Шор" близкого к Дмитрию Пескову олиграха Илана Шора). Митинг проходит с требованием, чтобы правительство Молдовы оплачивало резко возросшую этой зимой стоимость отопления для физических лиц.
- А руководство страны называет это требование лишь формальным поводом для попытки дестабилизации ситуации и запланированного Кремлем возвращения к власти симпатика РФ – главы социалистов Игоря Додона.
- По мнению представителей Украины, Евросоюза и США, при помощи возвращения Додона Москва собирается установить в Молдове политический режим, подобный тому, что сейчас в Беларуси, и втянуть страну в войну против Украины.
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