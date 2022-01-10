Инструкторы для ВСУ и летальное оружие: Литва утвердила план военной поддержки Украины

Об этом сообщает LRT.



Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что план поддержки Украины предусматривает ряд практических мер, в частности увеличение количества инструкторов в тренировочной миссии и некоторую материальную помощь.



"Эта материальная помощь – это летальное, нелетальное оружие и гуманитарная помощь – например, продолжение программы лечения и реабилитации для украинских военных", - отметил он.



Также Литва намерена в ближайшее время передать Украине системы ночного видения – литовское правительство готовит соответствующее решение.

Напомним, Чехия планирует усилить военное сотрудничество с Украиной из-за действий России.