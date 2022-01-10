Инструкторы для ВСУ и летальное оружие: Литва утвердила план военной поддержки Украины
Совет гособороны Литвы утвердил план военной поддержки для Украины, в котором говорится об увеличении количества инструкторов для ВСУ и летальном оружии
Об этом сообщает LRT.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что план поддержки Украины предусматривает ряд практических мер, в частности увеличение количества инструкторов в тренировочной миссии и некоторую материальную помощь.
"Эта материальная помощь – это летальное, нелетальное оружие и гуманитарная помощь – например, продолжение программы лечения и реабилитации для украинских военных", - отметил он.
Также Литва намерена в ближайшее время передать Украине системы ночного видения – литовское правительство готовит соответствующее решение.
- Напомним, Чехия планирует усилить военное сотрудничество с Украиной из-за действий России.
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