Инструкторы ЧВК Вагнера поехали в Сирию тренировать боевиков Хезболлы, - ЦНС

Об этом пишет Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что обучение Хезболлы пройдет на сирийских залегендированных военных базах.

Как объясняют в ЦНС, основная задача вагнеровцев - передать опыт ведения боевых действий в Украине, в том числе научить вести штурмовые действия малыми группами, бои в городской застройке, применять дроны-камикадзе и ударные БПЛА со сбросами.

Боевики Хезболлы ведут боевые действия против Израиля вместе с террористами ХАМАСа. Последние в начале месяца совершили нападение на Израиль, подготовку к нападению осуществляли в частности инструкторы Вагнера.

"Следовательно можно говорить о систематической поддержке РФ через свои прокси-группировки террористических атак против Израиля", - подчеркивают в Центре нацсопротивления.