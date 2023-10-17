Инструкторы ЧВК Вагнера поехали в Сирию тренировать боевиков Хезболлы, - ЦНС
Инструкторов российского ЧВК Вагнера отправили из Беларуси в Сирию для участия в тренировке боевиков ливанской террористической группировки "Хезболла"
Об этом пишет Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что обучение Хезболлы пройдет на сирийских залегендированных военных базах.
Как объясняют в ЦНС, основная задача вагнеровцев - передать опыт ведения боевых действий в Украине, в том числе научить вести штурмовые действия малыми группами, бои в городской застройке, применять дроны-камикадзе и ударные БПЛА со сбросами.
Боевики Хезболлы ведут боевые действия против Израиля вместе с террористами ХАМАСа. Последние в начале месяца совершили нападение на Израиль, подготовку к нападению осуществляли в частности инструкторы Вагнера.
"Следовательно можно говорить о систематической поддержке РФ через свои прокси-группировки террористических атак против Израиля", - подчеркивают в Центре нацсопротивления.
- 8 октября боевики ливанской военно-политической организации Хезболла обстреляли израильские позиции на границе со спорными Голанскими высотами и поддержали ХАМАС в его операции против Израиля.
- Также накануне заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов отметил, что Ирану нужно воевать чужими руками, поэтому он подтягивает к активным боевым действиям шиитские группировки из Афганистана и Пакистана, продолжая тянуть в войну Хезболлу.
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