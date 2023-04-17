Люди, которые создают институты, запускают их, оберегают – это ключевое.

А дальше институты заработают, если злая воля безнаказанно их не сломает.

Великие нации рождаются в Великой Войне. Или гибнут в ней, так и не став большими.

Мы уже неоднократно опробовали второй вариант.

Настало время для Первого.

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Великие нации рождаются в Великой Войне. Или гибнут в ней, так и не став большими. Мы уже неоднократно опробовали второй вариант. Пришло время для Первого

Народ и ВСУ на поле боя доказали свою преданность и жертвенность ради общечеловеческих ценностей.

Последний экзамен – ответственность власти. Готовность искупить ошибки прошлого и вести Украину в будущее.

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С Ермаком, Татаровым, Тищенко, Трухиным, Коломойским, Поворознюком и такими же — мы никогда не обретем членство в ЕС и НАТО.

Наконец-то нужно заняться реформами. Военную экономику мы уже провалили.

Без верховенства права, меритократии, борьбы с коррупцией не будет ни репараций, ни инвестиций.

И даже победа тогда станет пирровой.

А до победы еще воевать и воевать.

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Об авторе. Владимир Омелян, украинский дипломат, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019. Политический эксперт

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