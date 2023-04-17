Институтуции важны, но более важны люди, которые их создадут
Мы уже видим, что без команды жертвенных, профессиональных, нравственных патриотов не будет ни парламента, ни Кабмина, ни суда, ни даже НАБУ
Люди, которые создают институты, запускают их, оберегают – это ключевое.
А дальше институты заработают, если злая воля безнаказанно их не сломает.
Великие нации рождаются в Великой Войне. Или гибнут в ней, так и не став большими.
Мы уже неоднократно опробовали второй вариант.
Настало время для Первого.
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Великие нации рождаются в Великой Войне. Или гибнут в ней, так и не став большими. Мы уже неоднократно опробовали второй вариант. Пришло время для Первого
Народ и ВСУ на поле боя доказали свою преданность и жертвенность ради общечеловеческих ценностей.
Последний экзамен – ответственность власти. Готовность искупить ошибки прошлого и вести Украину в будущее.
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С Ермаком, Татаровым, Тищенко, Трухиным, Коломойским, Поворознюком и такими же — мы никогда не обретем членство в ЕС и НАТО.
Наконец-то нужно заняться реформами. Военную экономику мы уже провалили.
Без верховенства права, меритократии, борьбы с коррупцией не будет ни репараций, ни инвестиций.
И даже победа тогда станет пирровой.
А до победы еще воевать и воевать.
Об авторе. Владимир Омелян, украинский дипломат, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019. Политический эксперт
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